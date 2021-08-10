Скандалы: Накрашенные мальчики в юбках

В уральском детском лагере разразился гей-скандал

На Урале разразился скандал с участием несовершеннолетних. В местном детском летнем лагере устроили маскарадный день, когда мальчики переодеваются в девочек, а девочки в мальчиков. Эта затея настолько не пришлась по душе областному совету отцов в лице его руководителя Вячеслава Бальцевича, что обернулась запросом в прокуратуру с требованием проверить действия лагеря на предмет пропаганды нетрадиционных отношений.

«Что делает пацан в женской одежде, накрасившийся, с непонятными прическами и ужимками? — негодует отец. — Что в нем пробуждается, к чему это его подталкивает? Может быть, сами сотрудники, воспитатели по своей недалекости просто не задумывались над происходящим? Но сто процентов там есть люди, которые прекрасно знают, что они делают и с какой целью они это делают…»

В моем пионерском, лагерном детстве не было ничего веселее, чем мальчишки в пачках, на родительский день исполняющие танец маленьких лебедей! И мамы с папами, и даже бабушки с дедушками хохотали, а не строчили в прокуратуру. Но подобной ассоциации отчего-то ни у кого не возникало — очевидно, в мужественность советских пионеров верили настолько свято, что не допускали даже мысли, что она может пошатнуться от надевания женской юбки.

Такой маскарадный день у нас тоже был и, насколько я помню, кроме развлекательной носил назидательную функцию — почувствовать себя на месте товарища другого пола. Девочки в мальчишечьей одежде услужливо распахивали перед мальчишками в юбках дверь, пропуская их вперед, отодвигали стульчик в столовой и подавали руку на лестнице — учили основам галантности. А пионеры в платьях временно переставали драться и употреблять некрасивые выражения.

Вечерами в летнем кинотеатре крутили «Здравствуйте, я ваша тетя», «Тутси», «В джазе только девушки» — и даже это не наводило пытливых детишек ни на какие непристойные мысли. Папа моей подружки, актер детского театра, был занят в ролях Бабы-яги, Кикиморы, а в одном спектакле даже феи-крестной. Слово «травести» (театральное амплуа, требующее переодевания мужчины в женщину и наоборот) мы тогда еще не знали, но ни в чем плохом подружкиного папу никто не подозревал точно. И вообще сама тема была настолько непопулярна, что я, к примеру, умудрилась до 8-го класса вообще не знать, что такое мужеложство, хотя в ночных шушуканьях в девчоночьей палате «про это» числилась в числе заводил. То, «как это бывает у дяди с дядей», не обсуждали даже после отбоя: при всей своей запретности этот «плод» большинство пубертатных пионеров ничем не манил. Зачем тратить время и воображение на это физиологически непонятное явление, когда еще столько неизведанного и манящего в отношениях М и Ж!

И сегодня ничего не изменилось: для нормального ребенка радуга — это радуга, а банан — это банан. Но проблема тут еще и в другом. Когда взрослые дяди и тети видят в этом нечто иное, невольно приходится задуматься… Так, владелец екатеринбургской типографии отказался печатать клиенту фото корейской поп-группы, усмотрев в артистах «гейское обличье». Разлетевшись по соцсетям, новость вызвала у подростков бурный интерес к музыкантам, о которых раньше многие даже не слышали. А преподаватель уральского вуза объяснила студентам, почему местные депутаты ненавидят геев (и их сразу полюбили те, у кого есть повод ненавидеть депутатов). А в Нижнем Тагиле недавно двое геев занялись любовью в кустах. Мы могли бы об этом не знать — но не только знаем, но даже имели возможность последить за процессом, заснятым на видео с максимальным приближением и пикантными подробностями и выложенным в Сеть. Прямо как в объявлении в столовке того самого советского пионерлагеря: «Кто еще не утащил хлеб в палату, помните — это запрещено!»

Жанна Голубицкая