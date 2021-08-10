 

Зеленский боится проиграть из-за страха перед Путиным – эксперт Цеков

10.08.2021, 15:20, Разное
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Генерал ВСУ Геннадий Москаль 10 августа заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится российского лидера Владимира Путина, из-за чего никогда не решится на поездку в Москву на переговоры с коллегой.

Также генерал выразил уверенность, что из-за своей фобии Зеленский не будет встречаться с Путиным и в других местах – Ватикане и Вене.

Член Совета Федерации, представитель Крыма Сергей Цеков прокомментировал заявление Геннадия Москаля. Он согласился с тем, что Зеленский боится Путина, пишет ОСН.

Цеков считает, что положение Владимира Зеленского еще хуже, чем у его предшественника Петра Порошенко. Со времен бывшего украинского лидера отношения двух стран только ухудшились.

Он добавил, что масла в огонь постоянно добавляют приближенные Зеленского, которые твердят об опытности путина на переговорах. Мол, уговорит в свою пользу на обсуждении любой темы. Это еще больше вселяет страх украинскому президенту.

Сенатор назвал такое поведение элементарным страхом Зеленского перед серьезным разговором. украинский лидер, по его словам, попросту уверен, что поиграет в любых переговорах с Путиным.



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