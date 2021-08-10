Убийство, мошенничество, растление малолетних: громкие скандалы с участием членов КПРФ

Новая неделя началась с потрясения. Издание Daily Storm сообщило, что в Башкирии депутат от КПРФ Александр Котелевский до смерти избил инвалида. Инцидент произошел в Мелеузе. Согласно версии следствия, член коммунистической партии выпивал с рабочим Ильфатом Тутхнеевым в его мастерской. Мастер должен был подготовить сувенир к свадьбе депутата, но мужчины поссорились. Котелевский избил Тутхнеева, являвшегося инвалидом. Мастер скончался от травм позвоночника и черепа. У него остались жена и двое детей.

Полицейские застали депутата, спящего рядом с трупом. В ответ на действия сотрудников правоохранительных органов Котелевский кричал, что у него неприкосновенность и что с них “полетят погоны”. Позже он начал отрицать свою причастность к смерти Тутхнеева. Сейчас член КПРФ задержан. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111.

Член башкирского отделения фракции КПРФ Александр Алексеев допустил, что столь подробная новость может быть “уткой” в преддверии выборов в Государственную думу. Лидер партии Геннадий Зюганов и вовсе отказался комментировать ситуацию. Примечательно, что совсем недавно Котелевского публично поддержал известный коммунист Николай Бондаренко. Он назвал его “хорошим товарищем, готовым идти до конца”.

Кстати, инцидент с участием Котелевского – это не единственный случай, когда коммунисты нарушают законы и оказываются в центре скандалов. Так, в июле в Сергиевом Посаде местный депутат от КПРФ Денис Ахромкин выгуливал своих собак на детской площадке. Ребенок испугался животных, стал убегать, упал и получил травму. При этом депутат угрожал матери ребенка, что обратится в инспекцию по делам несовершеннолетних.

В июне в Ленинградской области был задержан член КПРФ Анатолий Парфенов по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 12-летней девочки. А в мае СМИ рассказывали, как депутат поселения Покровское (Омская область) Алексей Анищенко и его супруга Ольга занимались съемкой непристойных видео с участием школьниц. Они торговли этим контентом в социальных сетях. Любопытно, что в 2017 году коммунист был осужден за “незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере”.

Также напомним, что летом депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева вызвали в УМВД. По данным СМИ, он выступает подозреваемым по делу о хищении денежных средств своих сторонников. Матвеев в 2018 году выступил организатором митингов против пенсионной реформы, во время которых занимался сбором средств.

Удивительно, что партия КПРФ в преддверии выборов получает сомнительную поддержку. Ранее в Сети появились фото и видео, на которых “скопинский маньяк” Виктор Мохов запечатлен в одежде с символикой партии. Кадры вызвали бурную реакцию у общественности.