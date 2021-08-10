Ветеран спецназа КГБ «Вымпел» раскрыл подробности аварии на Чернобыльской АЭС

За год до катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции были выявлены недостатки АЭС, записка об этом ушла тогда наверх в инстанции, но ее не приняли во внимание, рассказал президент ассоциации ветеранов подразделение специального назначения «Вымпел» внешней разведки КГБ СССР Валерий Попов.

«Вымпел» был создан 19 августа 1981 года в противовес силам специальных операций НАТО и входил в состав Управления «С» Первого главного управления КГБ (нелегальная разведка). «Вымпел» предназначался для проведения спецопераций за рубежом в «особый период», то есть в предвоенной ситуации. «Вымпеловцы» учились, в числе прочего, проникать на стратегически важные объекты, в том числе атомные станции. Для этого проводились учения на разных АЭС в СССР.

«Мы очень тщательно изучали эти станции и проникали на них», – сказал Попов во вторник в ходе онлайн-конференции к 40-летию «Вымпела», его слова приводит РИА «Новости».

Такие учения преследовали две цели: подготовить сотрудников к возможным реальным операциям, а также выявить слабые стороны в системе охраны и эксплуатации АЭС. По словам Попова, начальник Управления «С» Юрий Дроздов «на основе отчетов об операциях писал в инстанции записки о слабых сторонах тех или иных объектов».

«Могу сказать, что за год до 26 апреля 1986 года нам удалось выявить слабые стороны, в том числе технические. Мы изучали техническую документацию, мы изучали станцию практически. Дроздов писал о том, что надо быть внимательным, надо изучить такие-то вопросы», – рассказал Попов о Чернобыльской АЭС. «Такая записка была подана, но, к сожалению, она не была учтена, и произошел Чернобыль», – отметил он.

Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивное загрязнение распространилось на площади до 200 тыс. кв. км. Были загрязнены территории Украины, Белоруссии, европейской части РФ и Молдавии.