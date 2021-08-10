В Минобрнауки выразили готовность скорректировать рекомендации по вакцинации от COVID

Министерство науки и высшего образования РФ готово скорректировать рекомендации по вакцинации студентов от коронавируса, сообщил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.

Афанасьев сообщил в ходе встречи на площадке федерального штаба общественной поддержки «Единой России» по вопросам организации учебного процесса в вузах и вакцинации студентов, что «мы готовы поработать и над дополнительным разъяснением», и «если коллеги предложат свое участие, мы готовы вместе внести изменения в методрекомендации, чтобы они не позволяли радикальных трактовок», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что «отсутствие прививки не является никаким основание для недопуска в кампус, непоселения в общежитие».

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков призвал вузы соблюдать права студентов вне зависимости от наличия или отсутствия прививки от COVID.

До этого в министерстве рекомендовали вузам перевести на удаленку студентов, которые не привились от коронавируса.