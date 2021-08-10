Алина Кабаева впервые за три года появилась на публике и раскритиковала судейство на Олимпиаде в Токио

Олимпийская чемпионка, двукратная абсолютная чемпионка мира и пятикратная абсолютная чемпионка Европы Алина Кабаева ведет закрытый образ жизни и в последние годы крайне редко выходит в свет и дает комментарии СМИ. Однако, начиная с прошлых выходных, ее имя не сходит с первых полос: в субботу 38-летняя спортсменка раскритиковала судейство во время соревнований по художественной гимнастике в личном многоборье, в котором золото выиграла израильтянка Линой Ашрам, а серебро досталось Дине Авериной с отставанием в 0,15 балла. Ее сестра Арина Аверина заняла четвертую строчку.

Олимпиада в Токио зафиксировала сегодня опасный прецедент в истории художественной гимнастики, а может быть, и в истории спорта, когда победителем становится тот, кто допустил ошибку, а тот, кто выступил безупречно, — проигрывает. Это, конечно, не спорт. Это далеко за его пределами. И я сочувствую судьям, которые, как мне кажется, долго боролись со своей совестью и одержали над ней победу… Я никогда не критиковала действия судей. Сегодня другой случай. Его, безусловно, можно отнести к разряду вопиющей несправедливости. И похоже, что главной задачей на сегодняшних соревнованиях по художественной гимнастике было не оценить, кто быстрее, выше и сильнее, а найти возможность лишить Россию золотой медали, – заявила Кабаева в беседе с корреспондентом “Спорт-Экспресс”.

Кроме того, в том же интервью Алина выразила недоумение насчет поста ее коллеги Ляйсан Утяшевой в Instagram, которая похвалила Ашрам за “умение собраться” и поздравила Дину Аверину с серебром:

Дело даже не в патриотизме, хотя это важно, а в профессионализме. Мы все с уважением относимся друг к другу, в том числе к заслугам Ляйсан Утяшевой. Вместе с тем хотелось бы отметить, что она никогда в своей спортивной карьере не приносила своей стране золотых медалей в личном многоборье. Ни на уровне европейского первенства, ни на чемпионате мира, ни тем более на Олимпийских играх. Не лишним будет отметить, что в многоборье она не была даже чемпионкой России. Поэтому комментировать позорное и несправедливое судейство в отношении нашей спортсменки на Олимпийских играх в Токио и лишение ее золотой медали Утяшева не имеет никакого права.

Алина Кабаева

Утяшева решила не реагировать на слова Кабаевой. На следующий день Алина снова высказалась о судействе в Токио, только уже на федеральном телевидении. Ее минутный комментарий был показан в эфире шоу “60 минут” на телеканале “Россия 1” от 9 августа. Это появление на публике стало для спортсменки первым за три года – последний раз она выходила в свет (физически) в июле 2018-го и после этого ушла в тень.

Алина снова отметила несправедливое решение судей и то, что они “тянули” с выставлением оценки. При этом она все же выразила мнение, что Линой Ашрам – “хорошая гимнастка”:

То, что произошло сейчас в мировой художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, это, конечно, вопиющий случай. Дина Аверина выступала прекрасно, она все четыре вида сделала отлично. Она выполнила хорошо элементы, работала прекрасно с предметом, ничего не уронила, как ее соперница из Израиля. Когда Дина Аверина завершила свой последний вид с лентой и сделала его хорошо, без ошибок, ей выставляли оценки 6 минут, хотя у нас, в нашем виде спорта, если ты делаешь все хорошо без ошибок, можно подождать минуту-две, но не 6 минут.

Это говорит о чем? О том, что судьи считали оценки и не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку. Вы знаете, многие виды спорта судят арбитры из стран НАТО, и там наши спортсмены выигрывают. Поэтому мне кажется, этот вопрос неуместен. Просто есть люди порядочные и не очень. Да, Ашрам — хорошая гимнастка, она хорошо выступила, но сделала грубейшую ошибку. За эту ошибку с нее должны были снять балл, но сняли семь десятых. С такой ошибкой не выигрывают Олимпийские игры, – заключила Алина.

На видео Кабаева появилась в длинном красном платье-рубашке, а внимательные интернет-пользователи заметили кольцо на безымянном пальце правой руки, похожее на обручальное. С кем именно живет Алина Кабаева и есть ли у нее дети (несколько лет назад СМИ писали, что в 2015 году гимнастка стала мамой, но сама она личную жизнь категорически отказывается комментировать), доподлинно не известно.

Алина Кабаева на гала-концерте, посвященном закрытию Чемпионата мира по футболу, в Большом театре, 14 июля 2018 года

Напомним, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева завершила спортивную карьеру в 2007 году. В этом же году она стала депутатом Государственной думы, а через 7 лет попросила о досрочном прекращении полномочий. После ухода из Думы в 2014 году Кабаева заняла пост председателя совета директоров холдинга “Национальная Медиа Группа”, общественный совет которого она возглавляла следующие шесть лет.

В 2008 году Алина Кабаева основала благотворительный фонд, а в 2009-ом – фестиваль художественной гимнастики ее имени. На очередном таком фестивале в 2018 году она появилась в платье, украшенном изображением герба Российской Федерации с вышивкой из золота. А в 2017 году она посетила открытие центра гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

11 октября 2018 года в НГУ физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге Алина защитила кандидатскую диссертацию по теме “Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике” и стала кандидатом педагогических наук.

Алина Кабаева на открытии Олимпиады в Сочи, 2014 год Алина Кабаева до завершения спортивной карьеры