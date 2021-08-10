Производитель сообщает о коммерческом успехе Xiaomi Mi Mix 4

Небольшой планшет Xiaomi Mi Mix 4, который многие пользователи по причине миниатюрности устройства ошибочно воспринимают как смартфон, раскупают достаточно бодро. Об этом сообщили в компании-производителе.

Так, по предзаказу оформлено уже заявки на 230 гаджетов данной модели. Правда, компания больше надежд полагала на проект JD.сom. Но там пока отметили 150 тыс. продаж.

Напомним, что в планшете установлен дисплей с диагональю 10,5 дюйма. Разработчик обещает частоту обновления кадров 120 Гц. Единственный «скользкий» момент состоит в том, что упаковка на изображениях выглядит слишком маленькой. Там уж точно не может поместиться зарядное устройство. Иначе говоря, его придется покупать отдельно, что само по себе создает неудобства.