Вышло обновление для фитнес-браслета Mi Smart Band 6

В компании Xiaomi сообщили о выпуске обновления для своего популярного фитнес-браслета Mi Smart Band 6. В результате устройство получило дополнительные функции.

Прошивка вышла под кодовым номером 1.0.4.38, уточняет разработчик. Среди новых возможностей эксперты отмечают поддержку большого количества языков. Кроме того, в девайсе появился фонарик.

На территории РФ апдейт пока не доступен. Однако вскоре он придет и на наш рынок. Пока же прошивку можно использовать только в Великобритании, Кувейте и Чехии. Еще один важный момент: апдейт устанавливается только на версии ПО 5.3.0. в других вариантах с инсталляциями, как минимум, могут возникать серьезные проблемы, отмечают специалисты.