 

Скандалы: «Ругать Алентову за спектакли – преступление!»

10.08.2021, 14:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Никас Сафронов призвал остановить травлю вдовы Меньшова

Вера Алентова неожиданно оказалась в центре скандала. Актриса решилась выйти на сцену. 11 и 12 августа она сыграет главные роли в спектаклях «Семейка Краузе» и «Ложные признания» в московском драматическом театре имени Пушкина. Зрители столь быстрого возвращения на сцену после смерти мужа – легендарного режиссера Владимира Меньшова, который скончался 5 июля, — не поняли.

Они призывают артистку соблюсти хотя бы 40-дневный траур по супругу. А уже потом радовать зрителей своей игрой. Впрочем, друг семьи, художник Никас Сафронов с этим категорически не согласен.

— Вера сейчас переживает непростые времена, — уверяет Никас. – Работа – это спасательный круг для нее. Не забывайте, что она – большая артистка, принадлежит искусству. Когда в дом актера приходит беда, он не может оставаться без работы. Именно искусство спасает таких людей от всех бед и неприятностей, дает возможность на время забыть свою боль, помогает выкарабкаться из горя – а не тонуть в нем, забыв про жизнь, про близких, про свое дело. Работа дает творческому человеку возможность жить и дышать полной грудью.

Вера Алентова и Владимир Меньшов

Никас призывает остановить травлю Веры Алентовой в социальных сетях. По мнению Сафронова, артистка этого не заслуживает.

— Ругать ее за то, что она осталась преданной искусству — вот это преступление! – говорит Никас. – Люди, которые это делают, не понимают главной сути. Наоборот, сейчас все должны говорить Вере: «Иди играй, работай, отвлекайся! Выкарабкивайся из своей беды, живи дальше». Я думаю, что Володя ей сказал бы так же. Алентова – великолепная актриса, уверен, что она отработает спектакли на все сто процентов, подарив своим зрителям много радости и удивительных впечатлений. И после этого, надеюсь, у нее откроется второе дыхание. Вера сейчас нуждается в поддержке, а не в травле — она потеряла близкого человека, который был для нее всем…



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.11 / Дом народов России создает условия для участия ФНКА России в реализации социальных проектов в сфере национальной политики

27.11 / «Альтернативным сценариям» отказано

15.06 / Юрист Михаил Алексеев назвал три ошибки Грачевского, из-за которых его дети и жены не могут претендовать на “Ералаш”

29.04 / Выигранный «Авангардом» кубок Гагарина пропал в 4-метровой дорожной яме

12.01 / Ну и кто теперь “банановая республика”?

09.11 / Мнение: Успеть в кино напоследок

09.07 / Режим закрытых границ

28.05 / В ПФ перед снижением начал расти объем пенсионных накоплений

04.03 / Ученые обнаружили большую группу устойчивых к ВИЧ-инфекции людей

28.06 / Полезные вещества не будут усвоены: картошку лучше не есть с помидорами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика