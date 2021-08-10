Развод в 60 и 20-летняя жена: как сложилась судьба звезды “Пяти вечеров” Любшина

Юный Станислав Андреевич был невероятно красив, талантлив и харизматичен, а потому женщины теряли голову одна за другой. Он не только полюбился огромному количеству поклонников, но и стал настоящим символом эпохи. “Щит и меч”, “Заставу Ильича”, “Пять вечеров” и многие другие шедевры артиста помнит каждый, кто хотя бы раз смотрел их.

Артиста постоянно подозревали в бурных романах, но уличить его в ветрености было почти невозможно. Со своей первой супругой Станислав Любшин прожил 44 года. Они познакомились в техникуме, когда будущий актер осваивал профессию сварщика. Тогда по ночам он был вынужден подрабатывать сторожем в совхозном саду. Туда и прибыла студентка Тимирязевской академии. Они стали мужем и женой, а в 1955 на свет появился их первенец.

В это же время Станислав Андреевич понял, что мечтает быть артистом и поступил в Щепкинское училище. Жена крайне ревновала его сперва к одногруппницам, а затем и к многочисленным поклонницам. После выхода кинокартины “Щит и меч” он стал настолько популярен, что не мог спокойно выйти из дома. Тогда у пары родился еще один ребенок. Они прожили вместе много лет, но в начале 90-х артист все-таки ушел от жены. Он влюбился.

Тогда Станиславу Любшину уже исполнилось 60 лет. Однажды к нему приехала журналистка, чтобы взять интервью, возникло обоюдное чувство. Светлана младше супруга на 40 лет. Тогда ей было около 20. В этот брак не верил никто, но пара до сих пор вместе.