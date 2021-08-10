 

Блогера Хованского внесли в перечень причастных к экстремизму лиц

10.08.2021, 14:14, Новости дня
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Находящийся под арестом блогер Юрий Хованский включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, следует из сообщения Росфинмониторинга.

В реестре причастных к экстремизму лиц на сайте ведомства указан Юрий Михайлович Хованский, родившийся 19 января 1990 года в городе Никольск Пензенской области.

Ранее суд продлил арест Хованскому до 8 сентября.

Напомним, Хованского задержали в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии. Хованский признался, что действительно публично исполнял песню про «Норд-Ост» с оправданием терроризма. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал блогера. Блогер публично извинился.

Позже девушка Хованского сообщила, что обвиняемый решил продать две квартиры, поскольку их адреса распространили в Сети, а также потому, что требуются большие деньги на адвокатов.



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