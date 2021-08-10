ЕР приостановила членство в партии признавшегося в убийстве депутата

Партия «Единая Россия» (ЕР) приостановила членство депутата заксобрания Камчатского края Игоря Редькина, признавшегося в случайном убийстве мужчины, сообщил замсекретаря генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Ревенко заявил, что произошедшее – несчастный случай, «выражаясь юридическим языком, мы имеем дело с убийством по неосторожности». Однако, подчеркнул он, окончательную оценку даст суд, передает РИА «Новости».

«Что касается членства в партии, то, как известно, у нас действует автоматическая процедура и автоматическая норма, согласно которой в случае возбуждения уголовного дела в отношении любого члена партии (…) приостанавливается членство в партии, это обязательная норма, которая действует для всех», – добавил он.

Если Редькина признают виновным, то его исключат из организации. Если примут оправдательное решение, то участие в партии могут восстановить.

Ранее Редькин через своего представителя распространил заявление, в котором говорится, что он 2 августа случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. До этого региональное управление СК сообщало, что в тот день на свалке в районе поселка Озерновский произошла стрельба, 30-летний мужчина получил ранение и позже умер в больнице.

Редькин также добавил, что снимает свою кандидатуру с выборов депутатов заксобрания региона и приостанавливает членство в ЕР.

Позднее в региональном управлении СК сообщили о задержании 55-летнего местного жителя, по какой статье – не уточняется.

Игорь Редькин – депутат заксобрания Камчатского края. Его доход за 2020 год, согласно последней декларации, составил почти 315 млн рублей. По данным Forbes, он вместе с женой владеет компанией «Витязь-Авто», которая занимается добычей и переработкой рыбы, а также учредитель ООО «Новый дом», которое строит отель рядом с Култучным озером в центре Петропавловска.