 

Путин заявил о рассмотрении властями различных вариантов поддержки села

10.08.2021, 14:14, Новости дня
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Власти рассматривают разные варианты поддержки села: речь идет не только о поддержке сельхозпроизводителей, на мелиорацию ежегодно будет выделяться дополнительно по 7 млрд рублей, сообщил президент Владимир Путин.

Путин сообщил на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, что «у нас приличное финансирование на поддержку села в этом году», рассматриваются «различные варианты, в том числе связанные не только с поддержкой самого сельхозпроизводства», передает РИА «Новости».

«Вы же знаете, там объемы большие, сотни миллиардов, на социальное развитие. И, кстати говоря, дополнительные средства на мелиорацию будут – по семь миллиардов ежегодно», – добавил он.

Ранее томский депутат Владимир Самокиш в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал три главных условия для ускорения развития сельских регионов России.



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