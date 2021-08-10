Пробел во рту: что делать, если выбили зуб?



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минуты

Помните, что выбитый или выпавший зуб нельзя гарантированно спасти в двух случаях:

Если это молочный зуб у ребенка. Так что если он выпал в результате травмы или сам по себе, все, что можно сделать — это успокоиться и отдать его Зубной фее. Лучше ничего не есть в течение часа и не пить горячее, а следующие пару дней не жевать той стороной, которая «потеряла» зуб.

Если зуб был разрушен пародонтитом или другим заболеванием полости рта. В этом случае необходимо посетить стоматолога, чтобы он удалил возможные оставшиеся частицы зубы, обработал десну и назначил лечение. А в будущем важно посещать врача как можно чаще, чтобы избежать подобных инцидентов.

Выпавший в результате несчастного случая коренной здоровый зуб можно спасти с вероятностью 90%, считают стоматологи.

Не теряем ни минуты: ваши действия при потере зуба

Сначала рассмотрим вариант «лайт»: после удара зуб не выпал полностью, а раскололся. Необходимо по возможности собрать все осколки и как можно скорее отнести их к стоматологу для реконструкции. Если врач не сможет его полностью «собрать», то вопрос будет решен с помощью специальных материалов.

Другое дело, если зуб выпал целиком, вместе с корнем.

Немедленно позвоните в ближайшую стоматологию и предупредите о своем скором визите. В некоторых государственных и коммерческих клиниках есть круглосуточный прием для экстренный случаев.

Ни в коем случае не трогайте корень зуба. В нем находятся так называемые периодонтальные связки, необходимые для заживления. Держите зуб только за область жевательной поверхности — то есть покрытую эмалью наружную часть.

Если зуб загрязнен, быстро промойте его в холодной проточной воде в течение 10 секунд. А еще лучше – «прополощите» его во рту собственной слюной. Но не трите его и не используйте мыло или другие чистящие средства!

Постарайтесь аккуратно вставить зуб обратно в лунку десны. Получилось? Теперь возьмите кусок чистой ткани и осторожно прикусите ее. Придерживайте щеку на поврежденной стороне, пока не доберетесь до врача.

Однако если зуб выпал у ребенка младшего возраста, лучше не вставлять зуб в лунку и не поручать ему держать его — есть риск, что он его случайно проглотит.

Если не получается вставить зуб обратно, положите его в емкость с молоком и отнесите ее стоматологу. Почему не в воду? Молоко имеет необходимый pH-баланс для сохранения зуба в «живом» состоянии. На случай, если нет молока, подойдет также собственная слюна — поплюйте обильнее в емкость или попросите сделать это ребенка, если зуб выпал у него.

Счет на минуты: сколько у вас времени в запасе

Стоматологи говорят, что если зуб правильно вставлен в лунку в течение 5 минут после потери, с большой вероятностью он приживется и все будет хорошо.

Шансы на «выживание» достаточно велики когда зуб помещается обратно в промежутке между 5 и 60 минутами, и до визита к врачу сохранялся должным образом, то есть в молоке или слюне.

Но если прошло больше часа, вероятность на успешное восстановление резко снижается.

Что сделает врач?