В Польше за трое суток пограничники задержали 349 мигрантов

Самая большая группа нелегальных мигрантов – 85 человек – была задержана в субботу, 8 августа, сотрудниками пограничного поста в Кузнице.

Все иностранные граждане проходят тестирование на коронавирус. Пограничники также устанавливают их личности, страну происхождения и возраст. Затем по решению суда их отправляют в охраняемые изоляторы.

С начала года сотрудники пограничного отряда задержали 871 человека за незаконное пересечение польско-белорусской границы

Контекст:

Летом 2021 года из-за резкого наплыва мигрантов, которые едут через Беларусь, миграционный кризис начался в Литве. По данным Службы охраны государственной границы Литвы на 5 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4110 мигрантов.

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. 26 мая, комментируя реакцию Запада на посадку самолета Ryanair в Минске, он говорил: “Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить”.

В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. В МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси.

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов. Пока ни одному иностранцу в Литве убежище не предоставили.

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