 

Ко Дню Независимости парашютисты станцуют в небе гопак

10.08.2021, 13:46, Новости дня
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По ее словам, команда из 150 участников из Запорожья и других уголков страны получила возможность реализовать уникальное показательное выступление по случаю 30-летия Украины под названием “Украинский гопак – на земле и в небе”. 

Уникальность события заключается в сочетании обычного и воздушного гопака.

“Пока на земле украинский народный танец будет исполнять запорожский ансамбль “Вихиляси”, в небо самолеты поднимут 14 профессиональных парашютистов, которые в прыжке, вместе с танцорами на земле, должны исполнить элементы гопака и построить в свободном падении фигуры: цифру 30 и сердце. Так решили признаться в любви Украине. Во время приземления парашютисты будут буксировать большой государственный флаг. Затем состоится воздушное шоу самолетов с дымом”, – отметили организаторы.

Это культурно-художественное событие запланировано на 21 августа. Оно состоится на аэродроме в селе Майское Днепропетровской области.

Контекст:

Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости 24 августа этого года.

Последний раз военный парад в Киеве был проведен 24 августа 2018 года. После избрания Владимира Зеленского президентом Украины формат празднования Дня Независимости изменился. В 2019 году на Крещатике и Майдане Незалежности состоялись концерт и награждение военнослужащих, учителей и спортсменов. В 2020 году торжества прошли на Софийской и Михайловской площадях: украинские звезды шоу-бизнеса исполнили попурри из самых известных хитов, написанных за 29 лет независимости, а президент вручил награды военнослужащим, медикам, ученым и учителям. В течение двух последних лет в Киеве проходил альтернативный Марш защитников Украины, в организации которого власти не участвовали.

В августе 2020 года Зеленский заявил, что проводить военные парады в Киеве сейчас неуместно, а техника должна находиться в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Тогда он пообещал провести парад в Украине после установления прочного мира на Донбассе.

Однако в феврале 2021 года Зеленский заявил, что в этом году у страны много особых годовщин. Было решено наряду с другими мероприятиями провести парад с привлечением военной техники.

Правительство планирует потратить на празднование 30-й годовщины независимости Украины более 5,4 млрд грн. Деньги пойдут на инфраструктурные проекты, в частности на модернизацию шести региональных аэропортов, развитие европути Киев – Львов – Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса “Охматдет”, отметили в Минфине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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