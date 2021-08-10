 

“Леся, вы забыли купальник?”, “Секси”. Никитюк показала голую грудь

10.08.2021, 13:46, Новости дня
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Телеведущая выбрала модель, обнажающую часть груди.

“Самый старый курорт Европы и самая молодая на нем”, – написала она.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

“Секси”, – прокомментировала подписчица nastyashevchuk800.

“Леся, вы забыли купальник и повязали шарфик? Интересное решение”, – отметила juliya_yakymova.

Контекст:

Карьера Леси Никитюк на телевидении началась после того как она в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”. Спустя год она стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Хто проти блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Хто зверху?”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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