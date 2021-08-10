Эксперты рассказали, как одним махом освободить много места на смартфоне

Если вы активно пользуетесь мессенджерами, проверьте состояние WhatsApp и Telegram, советуют эксперты. На смартфонах россиян именно они обычно бывают наиболее «засоренными», так как сохраняемые данные переписок со временем занимают слишком много места.

Зайдите в «настройки» Telegram и выберете «Использование памяти». Проверьте, сколько памяти занимает сохраненный контент. Если там нет ничего важного, просто нажмите «Очистить кэш Telegram».

Примерно то же самое сделайте в WhatsApp. Зайдите в «Данные и Хранилище» и оттуда в управление хранилищем. Там можно избавиться от контента одновременно одним нажатием или же выбирать, какие сообщения либо чаты удалить, а какие оставить. Все не так уж сложно, говорят эксперты.