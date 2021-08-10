 

Скандалы: «Зе» готовится к войне всех против всех

10.08.2021, 13:34, Разное
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«Слуги народа» начали зачистку окружения Арсена Авакова и Руслана Хомчака

Отправляя в отставку главу МВД и главкома ВСУ, глава президентской администрации Андрей Ермак обговорил с ними перспективы их назначенцев. Сошлись на том, что уволенные не копают под Зеленского и не строят ему козни, а взамен назначенцев оставляют на тех позициях, которые они занимают. Но, по всей видимости, что-то пошло не так. Уволена губернатор Черниговской области Анна Коваленко, супруга Хомчака.

Отправлен в отставку замглавы МВД Антон Геращенко, а «Азов» Андрея Билецкого расформировывают.

Потери Авакова – не только верный зам и управляющий одиозным порталом «Миротворец» Геращенко и командующий нацистским сбродом Билецкий. «Под нож» «слуги» пустили даже Артура Товмасяна, главу Харьковской областной Рады, одновременно возглавлявшего местную ячейку «слуг народа». Товмасян – человек харьковчанина Авакова – негласный «смотрящий» за Слобожанщиной, родовой вотчиной экс-министра. Мало того, НАБУ открыло против Товмасяна уголовное производство, ему вменяют в вину вымогательство взяток в особо крупном размере у руководителей государственных предприятий области. В общем, по Авакову нанесли ощутимый удар. Кстати, «азовцев» Билецкого не просто расформировывают – ветеранов-нацистов передают в ведение СБУ.

Владимир Зеленский и Руслан Хомчак.
Фото: РИА Новости

Каждому ветерану теперь придётся присягнуть на верность главе СБУ Ивану Баканову, другу Зеленского. Таким образом, Аваков в одночасье лишился своей правой руки в МВД, прикормленных головорезов и родовой вотчины. Поговаривают, что это расплата за попытку создать в противовес Зеленскому союз с мэром Киева Кличко, спикером Рады Разумковым и частью высокопоставленных военных из окружения Хомчака. Заговорщики якобы планировали устроить военный путч при поддержке «Азова» на деньги богатейшего и очень влиятельного харьковского лобби. Так или иначе, Зеленский и его «слуги» нажили себе ещё несколько серьёзных врагов, хоть и обескровленных, но всё ещё могущественных, а главное – богатых. С одной стороны – Медведчук, с другой – Порошенко, а теперь ещё и Аваков с националистами и Хомчак с «обиженными» военными. Силы могут оказаться неравными.

Александр Артищенко



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