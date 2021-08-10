 

Фальков призвал вузы соблюдать права студентов вне зависимости от прививки от COVID

10.08.2021, 13:20, Новости дня
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Вузы должны обеспечить равные права студентам независимо от наличия или отсутствия у них прививки от коронавируса, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Фальков сообщил в эфире канала «Россия 24», что «нельзя делить студентов на привитых и непривитых, университетам важно обеспечить равенство прав студентов», передает РИА «Новости».

Также «недопустимо устанавливать какие-то ограничения (…) в зависимости от наличия или отсутствия прививки».

Он уточнил, что имея более точную информацию о статистике привитых студентов, вузы смогут более точно проводить противоэпидемиологические мероприятия.

Ранее в Минобрнауке рекомендовало вузам перевести не привитых от COVID студентов на удаленку. При этом Фальков заявлял, что требований по обязательной вакцинации студентов от коронавируса в РФ нет.

До этого стало известно, что на очные занятия в НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) в малых группах будут допускаться совершеннолетние студенты только с ПЦР-тестом в том случае, если они не переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, не сделали прививку и не имеют противопоказаний к вакцинации.

В МГУ сообщили, что сотрудники Московского государственного университета имени Ломоносова, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, не имеющие медотвода и не переболевшие COVID-19, не будут допускаться на рабочие места. Кроме того, большинство вузов будут переводить отказывающихся от вакцинации без причины студентов на индивидуальный план обучения.



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