 

Роспотребнадзор оценил шансы завоза лихорадки Марбург

10.08.2021, 13:20, Новости дня
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Вероятность завоза лихорадки Марбург в Россию крайне низкая, сообщили в Российском научно-исследовательском противочумном институте «Микроб» Роспотребнадзора.

«Риск распространения на национальном и региональном уровне расценивается ВОЗ как высокий (префектура Гекеду, где выявлен случай, социально-экономически плотно связана с Либерией и Сьерра-Леоне). Местные власти, совместно с несколькими международными организациями включены в работу по предотвращению распространения инфекции. Риск распространения на мировом уровне, а также риск завоза инфекции в Российскую Федерацию крайне низок», – приводит РИА «Новости» сообщение института.

Уточняется, что на территории РФ случаев болезни, вызванной вирусом Марбург, зарегистрировано не было. Случаи заболевания зафиксированы только на территории стран Африки. В институте добавили, что единственный случай вывоза вируса за пределы региона был в 2008 году – тогда инфекция попала в Нидерланды и США.

Марбургская геморрагическая лихорадка – заболевание, которое заканчивается летальным исходом в 50% случаев. Вакцины и медикаменты, которые лечат эту инфекцию, на данный момент отсутствуют.

Ранее в Гвинее впервые выявили предполагаемый случай заражения редким вирусом Марбург, который вызывает тяжело протекающее заболевание – геморрагическую лихорадку Марбурга.

Напомним, в октябре 2017 года ВОЗ сообщала, что редкий вирус геморрагической лихорадки Марбург обнаружен в Восточной Уганде на границе с Кенией. В октябре 2014 года Вероника Скворцова, занимавшая в то время пост министра здравоохранения России, не исключила попадания вируса Эбола в Россию, а также напомнила о недавно созданном в РФ противовирусном препарате «Триазаверин», который, по словам министра, доказал свою эффективность в борьбе с лихорадками, родственными Эболе, в частности лихорадкой Марбург, «фактически являющейся сестрой Эболы».



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