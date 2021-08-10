«Я вас здесь всех посажу!»

В Выборге известного реставратора отправили под арест «за нападение на сотрудницу прокуратуры». Свидетели утверждают, что все было совсем не так.

В среду, 4 августа, Следственный комитет по Ленобласти сообщил, что в Выборге совершено нападение на заместителя прокурора города Елену Новосельцеву. Как следует из пресс-релиза СК, «3 августа 2021 года подозреваемые, с целью воспрепятствования законным действиям заместителя Выборгского городского прокурора, прибывшей в кафе «Папарацци» для проведения проверки по факту невыплаты заработной платы, нанесли должностному лицу, находящейся в форменной одежде, множественные удары ногами и руками по телу, причинив ей физическую боль и моральные страдания. Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по ЛО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти)».

Валерий Кожухарь с женой Ариадной Бессоновой. Фото из соцсетей

5 августа стали известны подробности: на Новосельцеву напали Валерий Кожухарь и его жена Ариадна Бессонова, хозяйка кафе, куда, по мнению СК, «пришла с проверкой» зампрокурора. Мужа отправили в следственный изолятор на два месяца, жену — под домашний арест.

Казалось бы, логично: власть обязана пресекать насилие в свой адрес.

Только вот 62-летний художник-реставратор Валерий Кожухарь, известный далеко за пределами Выборга (его даже привлекали к реставрации одного из костелов в Риме), никак не вписывается в образ хулигана,

способного избивать женщину (а тем более заместителя прокурора) ногами. «Новая» попыталась разобраться в ситуации.

Как рассказали «Новой» посетители кафе, около пяти часов вечера 3 августа в кафе зашли две женщины, заказали кофе и сели за столик. Чуть позже к ним присоединилась еще одна дама. Все они были в гражданской одежде, только у одной из-под плаща был виден синий форменный прокурорский пиджак.

В какой-то момент пришедшая последней вдруг стала требовать у официантки ее документы. Девушка растерялась, а гражданка распалялась все пуще: «У вас тут несовершеннолетние работают? Да я вас всех посажу!»

На шум вышла хозяйка кафе Ариадна Бессонова и попыталась урезонить размахивавшую удостоверением женщину.

«Я в «Папарацци» бываю довольно часто, — рассказал «Новой» выборгский архитектор Дмитрий Новиков. — Хороший кофе, вкусные пирожные, спиртного не продают, так что неадекватных людей нет. По вечерам играют джаз. 3 августа я встречался там с заказчиком. Мы обсуждали проект, когда обратили внимание на разговор на повышенных тонах. Какая-то дама хватала за руки девочку, разносившую кофе, а Ариадна пыталась ее урезонить. Не знаю, что там было в пресс-релизах официальных структур, но никакой драки я не видел. Никто никого ногами не бил. Размахивавшая удостоверением гражданка кричала, что она тут всех посадит».

Кафе «Папарацци». Фото из соцсетей

По словам Новикова, Ариадна попыталась выдворить скандалистку из кафе. Позже к ним присоединился ее муж Валерий и все вышли на улицу.

«Буквально через минуту Валера вбежал в кафе, зажимая нос руками, — вспоминает Новиков. — Кровь капала на пол. Приехала скорая. Я, конечно, не видел, что происходило на улице, но судя по внешнему виду, били как раз Кожухаря».

Однако сотрудники правоохранительных органов, приехавшие в кафе, посчитали иначе. Кожухарь и его жена были задержаны по подозрению в нападении на сотрудницу прокуратуры.

«Буквально за несколько часов эксперт сделал заключение, что Новосельцевой (зампрокурора Выборга, которая и учинила проверку. — Ред.) был причинен вред здоровью. Он заключался в повреждении пальца на левой руке, — рассказал «Новой» адвокат Кожухаря Владимир Назаров. — Откуда СК области взял, что Новосельцеву избивали ногами, непонятно. Никаких подтверждений этому нет. В суде фигурировала только «ссадина и повреждение мягких тканей левой руки». А вот справка из скорой, в которой говорилось о побоях в отношении моего клиента, почему-то не рассматривалась».

Обоих подозреваемых отправили под арест, Выборг залихорадило.

«Меня смутило то, как быстро распространилась версия про нападение на исполняющего обязанности прокурора, — написала на свой странице «ВКонтакте» депутат областного ЗакСа Валерия Коваленко. — А так ли все было на самом деле? Поговорив с разными людьми, я выяснила совсем другое.

Прокурор — представитель власти, обязанный защищать жителей РФ. Быть объективным. Никогда не смешивать личное с публичным. Даже если кто-то тебе не нравится».

В июле 2019 года «Новая» рассказывала о прокурорской проверке частного магазина в поселке Рябово в Выборгском районе, которая вылилась в конфискацию элитного алкоголя. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как две сотрудницы прокуратуры без понятых и сотрудников полиции грузят алкоголь с полок магазина в две машины и уезжают. Судьба изъятого алкоголя (а по словам хозяина магазина, был вывезен самый дорогой товар), рассказал Васильев, якобы так и осталась неизвестна. Одним из ревизоров была Елена Новосельцева, в то время старший помощник прокурора.

«Все мои обращения в вышестоящие инстанции остались без ответа», — говорит хозяин магазина Александр Васильев.

Источник «Новой» в прокуратуре Выборга сообщил, что в прокуратуре удивлены поведением Новосельцевой в истории с кафе «Папарацци»: «Она спокойная гражданка и умеет держать себя в руках».

Что бы ни стало причиной конфликта между бизнесменами и прокурорским работником, ясно сейчас только одно. Областная прокуратура и СК области будут всеми методами защищать честь мундира. А это значит, что на беспристрастность правосудия Валерию Кожухарю и его жене вряд ли можно рассчитывать.

Максим Леонов, специально для «Новой»

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