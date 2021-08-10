 

Племянник Елизаветы II, осужденный за попытку изнасилования, досрочно вышел из тюрьмы

10.08.2021, 13:02, Разное
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Пока на одних членов британской королевской семьи, а именно сына королевы Великобритании принца Эндрю, подают в суд за изнасилование несовершеннолетней, другие выходят на свободу по похожей статье. 35-летний Саймон Патрик Боуз-Лайон – 19-й граф Стратморский и Кингхорнский, правнучатый племянник королевы-матери и внучатый племянник королевы Елизаветы II – был досрочно освобожден из тюрьмы HMP Perth в Шотландии, в стенах которой провел последние пять месяцев вместо десяти. Об этом сообщило издание Mirror. Это произошло еще в прошлую пятницу, но сильно не предавалось огласке. Комментариев прессе ни он, ни его представитель не стали давать.

Саймон Патрик Боуз-Лайон

Напомним, Саймона обвинили в попытке изнасилования в начале января этого года. Как сообщал Daily Mail, во время приема ряда друзей и знакомых в его замке Глэмис в Шотландии тот увлекся одной из девушек, после чего, изрядно выпив, вломился к ней в комнату, толкнул на кровать, попытался поцеловать, раздеть, утверждая, что хочет заняться с ней сексом. На все попытки девушки сопротивляться и выгнать графа тот отвечал: “Ты никто, чтобы указывать мне, что делать в моем доме”. В итоге, после 20-минутной схватки с пьяным представителем королевской семьи девушке удалось вышвырнуть его за дверь, после чего она начала рассылать друзьям, также находившимся в замке, просьбы о помощи. После Саймон попытался извиниться перед ней за произошедшее, заявив, что ему очень стыдно и что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Но девушка успела подать заявление в полицию. 

Судебное разбирательство шло чуть больше месяца. В конце февраля Саймон признал себя виновным в нападении на 26-летнюю девушку и был приговорен лишь к 10 месяцам тюрьмы, хотя ему грозило до 5 лет лишения свободы.

Саймон Патрик Боуз-Лайон (на заднем плане) на похоронах Королевы Матери



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