Наступление талибов в Афганистане. За три дня в стране погибли почти 30 детей – ООН

“В ЮНИСЕФ потрясены стремительной эскалацией серьезных нарушений прав детей в Афганистане. За последние 72 часа в провинции Кандагар 20 детей были убиты и 130 получили ранения. Два ребенка погибли и трое получили ранения в провинции Хост. А в провинции Пактия пять детей были убиты и трое ранены”, – сказано в заявлении.

Такие данные свидетельствуют о жестоком характере и масштабах насилия в Афганистане, подчеркнули в фонде.

ЮНИСЕФ выразил обеспокоенность сообщениями о том, что вооруженные группы привлекают детей к участию в конфликте.

“Дети не должны расплачиваться за этот обостряющийся конфликт своим детством. Лишь полное прекращение боевых действий может защитить афганских детей. Конфликт ставит под угрозу их будущее”, – заявил де Лис.

Афганистан долгое время был одним из худших мест в мире для детей, но за последние недели все стало гораздо хуже, заявила представитель ЮНИСЕФ в Афганистане Саманта Морт в комментарии “ВВС News Україна”.

Афганские дети погибают и получают ранения от перекрестного огня и из-за минирования дорог, отметила Морт.

Контекст:

За последние несколько дней талибы захватили как минимум шесть столиц афганских провинций. TOLOnews 10 августа сообщило о захвате боевиками города Айбак, столицы провинции Саманган на севере страны. Также талибы захватили город Сари-Пуль, столицу одноименной провинции.

8 августа стало известно о захвате талибами города Кундуз, столицы одноименной провинции в Афганистане. В этот же день талибы объявили о захвате столицы афганской провинции Тахар – города Талукан рядом с Таджикистаном.

6 августа боевики вошли в город Зарандж, столицу провинции Нимроз на границе с Пакистаном. Представитель полиции заявил, что Нимроз перешел под контроль талибов из-за отсутствия подкрепления от правительства Афганистана. 7 августа талибы заявили о взятии под контроль города Шеберган, столицы северной афганской провинции Джаузджан.

Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США. Один из руководителей политического офиса движения “Талибан” в Катаре Шахабуддин Делавар 9 июля сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана. По оценке американского Long War Journal, на 15 июля 18 провинций Афганистана находились под прямой угрозой попадания под контроль талибов.

The Washington Post в конце июня писал, что, по оценкам экспертов, “Талибан” контролирует 140 из 370 районов и имеет влияние еще в 170.

К 22 июля боевики взяли в осаду город Кандагар, сообщал Long War Journal. Город является четвертым по численности населения, в нем проживает около 511 тыс. человек.

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