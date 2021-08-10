 

Наступление талибов в Афганистане. За три дня в стране погибли почти 30 детей – ООН

10.08.2021, 12:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В ЮНИСЕФ потрясены стремительной эскалацией серьезных нарушений прав детей в Афганистане. За последние 72 часа в провинции Кандагар 20 детей были убиты и 130 получили ранения. Два ребенка погибли и трое получили ранения в провинции Хост. А в провинции Пактия пять детей были убиты и трое ранены”, – сказано в заявлении.

Такие данные свидетельствуют о жестоком характере и масштабах насилия в Афганистане, подчеркнули в фонде. 

ЮНИСЕФ выразил обеспокоенность сообщениями о том, что вооруженные группы привлекают детей к участию в конфликте.

“Дети не должны расплачиваться за этот обостряющийся конфликт своим детством. Лишь полное прекращение боевых действий может защитить афганских детей. Конфликт ставит под угрозу их будущее”, – заявил де Лис.

Афганистан долгое время был одним из худших мест в мире для детей, но за последние недели все стало гораздо хуже, заявила представитель ЮНИСЕФ в Афганистане Саманта Морт в комментарии “ВВС News Україна”.

Афганские дети погибают и получают ранения от перекрестного огня и из-за минирования дорог, отметила Морт.

Контекст:

За последние несколько дней талибы захватили как минимум шесть столиц афганских провинций. TOLOnews 10 августа сообщило о захвате боевиками города Айбак, столицы провинции Саманган на севере страны. Также талибы захватили город Сари-Пуль, столицу одноименной провинции. 

8 августа стало известно о захвате талибами города Кундуз, столицы одноименной провинции в Афганистане. В этот же день талибы объявили о  захвате столицы афганской провинции Тахар – города Талукан рядом с Таджикистаном.

6 августа боевики вошли в город Зарандж, столицу провинции Нимроз на границе с Пакистаном. Представитель полиции заявил, что Нимроз перешел под контроль талибов из-за отсутствия подкрепления от правительства Афганистана. 7 августа талибы заявили о взятии под контроль города Шеберган, столицы северной афганской провинции Джаузджан.

Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США. Один из руководителей политического офиса движения “Талибан” в Катаре Шахабуддин Делавар 9 июля сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана. По оценке американского Long War Journal, на 15 июля 18 провинций Афганистана находились под прямой угрозой попадания под контроль талибов.

The Washington Post в конце июня писал, что, по оценкам экспертов, “Талибан” контролирует 140 из 370 районов и имеет влияние еще в 170.

К 22 июля боевики взяли в осаду город Кандагар, сообщал Long War Journal. Город является четвертым по численности населения, в нем проживает около 511 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.06 / В ЕК дали прогноз по восстановлению европейской экономики

22.04 / Конгресс США собрался ограничить продажу оружия Саудовской Аравии

09.10 / НАТО: Афганистан не должен снова стать убежищем для террористов

01.12 / В Турции запретили выходить на улицу в выходные и ввели комендантский час по будням

11.04 / В Чехии почти половина жителей захотели привиться «Спутником V»

10.08 / Во Львове из-за аварии на высоковольтной линии не курсирует большинство трамваев и некоторые троллейбусы

19.06 / Плановую госпитализацию непривитых пациентов в Москве ограничили на месяц

17.02 / Джулиани перестал представлять Трампа в судах

20.09 / Нардеп от “Голоса” Устинова баллотируется в мэры Винницы

07.01 / Российский трубоукладчик вернулся в зону достройки “Северного потока – 2”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика