 

“Слуга народа” лидирует в парламентском рейтинге – опрос

10.08.2021, 12:52, Новости дня
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“Слугу народа” готовы поддержать 26,6% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором.

Следом идут “Европейская солидарность” (17%), “Оппозиционная платформа – За жизнь” (16,2%) и “Батьківщина” (11,4%).

Также проходной барьер преодолевает “Сила и честь” (5,9%).

Остальные партии набирают менее 5% голосов. В частности, “Свобода” (3%), “Украинская стратегия Гройсмана” и Радикальная партия – по 2,9%.  У представленных сейчас в парламенте “Голоса” и группы “За майбутнє” 1,1% и 0,9% соответственно.

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Были опрошены 2019 граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержало 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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