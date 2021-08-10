Запуск Бюро экономической безопасности может обернуться провалом – юрист Гмырин

Юрист напомнил, что закон о БЭБ приняли еще в январе и страт работы нового органа должен состояться не позднее 25 сентября.

“Уже на следующий день должна прекратить свое существование Государственная фискальная служба. Казалось бы, Кабмину следует спешить, но пока идет лишь процедура отбора кандидатов на должность директора нового бюро. Не иначе, как летние каникулы сказываются”, – написал Гмырин.

Он отметил, что “кресло руководителя БЭБ слишком привлекательное” и конкуренция на эту должность. Последнее обстоятельство, по его мнению, может затянуть процесс проведения конкурса.

“Избрание директора такого важного органа предполагает поиск компромиссов между всеми заинтересованными сторонами, особенно, если эти стороны очень авторитетные. Поэтому быстрого результата ждать не стоит. Кстати, в публичном поле есть информация о том, что деятельность БЭБ хочет взять под опеку первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Алексей Любченко. Он является одним из трех представителей Кабмина в конкурсной комиссии. Два других – министры финансов и инфраструктуры. Несложно спрогнозировать, что за контроль над новым органом между чиновниками развернется борьба, которая может также затянуть процесс его формирования”, – пояснил юрист.

Гмырин не исключил, что в ближайшие дни может быть озвучено имя директора нового органа.

“Следующим шагом должен стать набор персонала. Напомню, что согласно закону Бюро экономической безопасности имеет право начать свою деятельность, если его штат будет сформирован, как минимум, на 30%. А это, заметьте, более тысячи работников. Не сомневаюсь, что все назначения начнут проходить по вертикали, начиная с заместителей директора и руководителей территориальных подразделений. На этих уровнях тоже не избежать жесткой конкуренции, ведь общая численность БЭБ ограничена 4 тыс. человек. В то же время, только в налоговой милиции их сегодня работает 4,5 тыс. А еще есть большой аппарат СБУ, который тоже захочет “забронировать” себе место в новом органе”, – добавил он.

По мнению Гмырина, проблемы могут возникнуть и при передаче материалов досудебного расследования, которые подследственны БЭБ. Срок передачи материалов от правоохранителей, сейчас занимающихся этими делами ограничен двумя месяцами, отметил он.

Юрист считает, что в случае, если, необходимый минимум будет набран, этих кадров будет недостаточно для запуска работы бюро.

Совокупность этих и ряда других факторов делает невозможным старт работы БЭБ 25 сентября, подчеркнул он.

Гмырин рекомендует запускать БЭБ, когда оно будет обеспечено кадрами минимум на 80% от штатной численности.

“Во-вторых, должны быть готовы и переданы на согласование в Кабмин проекты совместных распоряжений относительно доступа БЭБ к базам данных контролирующих органов. В-третьих, до момента полной передачи в БЭБ дел от ГФС и подразделений СБУ не стоит ликвидировать эти структуры и освобождать их работников. Иначе мы не просто получим еще один бездействующий орган (по примеру ГБР), а будем наблюдать провал и саботаж в работе детективов БЭБ из-за высокого уровня их загруженности. Торопиться нужно не спеша”, – резюмировал он.

Юрист назвал прогрессивным создание и запуск Бюро экономической безопасности, но отметил, что украинские “чиновники и отдельные парламентарии умеют сводить на нет любую хорошую идею”.

“В свое время мы с коллегами неоднократно предлагали создать единый орган, который бы занимался не только борьбой с теневыми схемами, уклонением от уплаты налогов, но и воплощал налоговую и таможенную политику, анализировал ситуацию в этих сферах и предлагал оптимальные решения. Этот орган мог бы объединить Налоговую и Таможенную службы, Службу финансового мониторинга, Службу финансового аудита и Службу финансовых расследований и опирался бы на единую информационно-аналитическую систему. Однако имеем то, что я называю “полумерами” – закон о БЭБ. Свои советы Кабмину я изложил. Остается надеяться, что чиновники к ним прислушаются. Мы же будем ждать осени, когда новый орган должен заработать”, – добавил он.

Контекст:

Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора должны выбрать на открытом конкурсе. Глава бюро будет назначаться Кабмином по представлению премьер-министра.

Кабмин на заседании 12 мая принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.

О подаче заявок на участие в конкурсе на пост главы БЭБ сообщали экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, бывший и.о. главы Государственной фискальной службы Сергей Солодченко и нынешний глава ГФС Вадим Мельник. Всего на конкурс заявки подали 59 участников, допустили к участию 48 кандидатов.

5 августа стало известно, что адвокаты Данилюка, который выбыл из борьбы за должность, подали в суд заявление с требованием остановить проведение конкурса на должность главы БЭБ.

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