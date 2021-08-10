 

Рыбий жир улучшает работу сердечно-сосудистой системы

10.08.2021, 12:44, Разное
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Эксперты рассказали о пользе такого природного продукта, как рыбий жир. Его регулярное употребление улучшает работу сердечно-сосудистой системы и продлевает жизнь.
На состояние здоровья человека влияет не только его сфера деятельности, генетика, образ жизни и экология. Огромное значение имеет также и рацион, на сколько он богат витаминами и микроэлементами. Для улучшения самочувствия, энергии и улучшения тонуса необходимо насыщать организм всеми необходимыми ему полезными веществами. Одним из наиболее важных продуктов в этом плане является рыбий жир. Он не только повышает общее самочувствие, но и улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Это полезное вещество способствует разжижению крови, а также уменьшает уровень так называемого плохого холестерина. Добавление в рацион рыбьего жира является отличной профилактикой кардиологических и сосудистых заболеваний. Благодаря ему можно избежать также загустения крови, что поможет избежать развития тромбоза глубоких вен или тромбофлебита.

Свойства этой биодобавки объясняются высоким уровнем содержания жирных кислот Омега-3. Принимать рыбий жир можно как в виде специальных препаратов, так и в пищевых продуктах. Высоким уровнем жиров отличаются лососевые, тунец, анчоусы, озёрная форель, рыба-меч, а также сельдь и устрицы. Кроме благотворного влияния на «мотор» человеческого организма, вещество способствует оптимизации работы желудка и кишечника, снимая воспаления и устраняя разного рода расстройства.

Источник: big-rostov.ru



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