Скандалы: Следствие не купилось на освобождение бизнесмена

Адвоката Николая Бербенева обвинили в попытке «выкупить» обвиняемого в особо крупном мошенничестве и педофилии владельца столичной недвижимости Александра Сытина

Неожиданное развитие получило уголовное преследование крупного владельца столичной недвижимости Александра Сытина. Как рассказывал “Ъ”, бизнесмен обвиняется в мошенничестве на несколько десятков миллионов рублей, совершенном в отношении бывшего делового партнера, и сексуальных домогательствах в отношении 14-летней девочки.

По данным столичного управления СКР, адвокат Николай Бербенев попытался получить от представителей господина Сытина $1 млн в обмен на обещание освободить последнего от уголовного преследования. Участники мошеннической схемы арестованы.

Как стало известно “Ъ”, по ходатайству ГСУ СКР Москвы Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца члена Адвокатской палаты Московской области Николая Бербенева и двух его подельников — индивидуальных предпринимателей Андрея Варзанова и Максима Кротова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в покушении на посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере, а также покушении на особо крупное мошенничество.

По версии следствия, они пытались получить $1 млн от представителей обвиняемого в особо крупном мошенничестве и педофилии Александра Сытина за прекращение его уголовного преследования.

Кротов вины пока не признает, двое других фигурантов согласились с версией следствия.

Уголовное дело в отношении члена Адвокатской палаты Московской области Николая Бербенева и двух его подельников, индивидуальных предпринимателей Андрея Варзанова и Максима Кротова, ГСУ СКР по Москве возбудило в конце июля этого года. Николаю Бербеневу и Андрею Варзанову следствие предъявило обвинение по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере), а господину Кротову — по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Организатором преступления следствие считает господина Бербенева.

В ходе предварительного следствия было установлено, что адвокату стало известно о том, что Александр Сытин, руководитель компаний ООО «Вертолет», ООО «Альянс 14», ООО «СОК «Восток»», а также владелец крупных земельных участков в Подмосковье, привлекается к уголовной ответственности по целому ряду статей Уголовного кодекса РФ — ч. 3 ст. 158 (кража в крупном размере), ч. 2 ст. 158 (кража группой лиц по предварительному сговору), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) и, наконец, ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

По не подтвержденным пока данным, сам господин Сытин в 2019 году якобы проходил по делу о взятке главе Росреестра по Ступинскому и Серпуховскому району Подмосковья Армену Захаряну. Тогда якобы на сумму 3,5 млн руб. за незаконное согласование реконструкции гостиничного комплекса, а также в завладении мошенническим путем государственным имуществом — социально-оздоровительным комплексом «Восток» в Одинцовском районе на сумму порядка 2 млрд руб.

По версии следствия, именно расследование серии уголовных дел в отношении бизнесмена Сытина и сподвигнуло адвоката Бербенева попытаться убедить подследственного в том, что можно решить его проблемы с правоохранительными органами.

Однако уже после первой встречи с господином Бербеневым, в ходе которой последний предложил Александру Сытину замять его уголовное дело за $1 млн, предприниматель, недолго думая, обратился в ФСБ с заявлением. При этом он сразу согласился принять участие в оперативном эксперименте. Дальнейшие встречи адвоката и предпринимателя проходили под контролем чекистов.

Последняя встреча господина Бербенева с Сытиным состоялась вечером 17 июля на парковке на проспекте Мира, неподалеку от офиса Газпромбанка. После того как предприниматель передал посреднику $100 тыс. и «куклу», изображающую $900 тыс., адвокат был задержан сотрудниками ФСБ. После этого его доставили на допрос к следователю в ГСУ СКР по Москве на Новокузнецкую улицу. Дальнейшие следственные действия привели к задержанию Варзанова и Кротова.

На допросе господин Кротов свою вину в покушении на особо крупное мошенничество не признал, утверждая, что деньги просил в долг, а его просто подставили. Тем не менее следствие, ходатайствуя перед судом о заключении под стражу всех троих, заявило, что обстоятельства совершения этого тяжкого преступления требуют заключения фигурантов в СИЗО. Суд согласился с доводами следователя.

Юрий Сенаторов