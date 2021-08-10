Скандалы: Британский бизнес семьи российского полпреда

Дочь представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова владеет недвижимостью и активами в Великобритании

Власти России каждый день пугают нас кознями Запада: что ни день они называют иностранными агентами некоммерческие организации, гражданских активистов, журналистов и независимые СМИ. Международные организации объявляются нежелательными и сворачивают свою работу в России. За связь с нежелательной организацией предусмотрена уголовная ответственность.

Российская пропаганда не прощает оппозиционным активистам и журналистам даже учебу или преподавание в иностранных университетах, утверждая, что такая связь с Западом почти равносильна измене Родине.

При этом первые лица российской власти отправляли своих детей в престижные иностранные вузы, обеспечивали их квартирами, особняками и бизнесами в самых, как теперь выяснилось, недружественных по отношению к России странах.

Как выяснили «Важные истории», сын полпреда президента в Приволжском федеральном округе, члена Совета безопасности России Игоря Комарова Иван учился в лондонском Imperial College Business School. А дочь Мария занимается в Великобритании бизнесом и владеет там недвижимостью. Сам полпред президента и член Совета безопасности был бенефициаром офшорной компании на Британских Виргинских островах, которой принадлежал дом в Лондоне стоимостью почти 1 миллиард рублей.

Иногенты где-то рядом

Запрещать российским чиновникам и депутатам владеть иностранными активами начали еще в 2013 году. Тогда был принят закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

В тексте закона прямо говорится, что он был принят в целях «обеспечения национальной безопасности Российской Федерации», «расширения инвестирования средств в национальную экономику», «повышения эффективности противодействия коррупции».

Закон несколько раз ужесточался: сегодня государственным и муниципальным служащим, а также депутатам даже местного уровня запрещено владеть зарубежным бизнесом, счетами в иностранных банках, ценными бумагами, иметь гражданство или вид на жительство любой страны, кроме России.

У силовиков действует негласный запрет на выезд за границу без санкции руководства, а некоторым из них приходится отдыхать в Крыму и Сочи из-за допуска к гостайне.

Исключение составляет зарубежная недвижимость: владеть заграничными виллами и квартирами все еще можно, хотя предпринимались попытки запретить и их. Но в федеральных органах власти становится все меньше чиновников, напрямую владеющих зарубежной недвижимостью. Среди сотрудников Администрации президента и правительства России зарубежную недвижимость в 2020 году задекларировал только новый министр энергетики Николай Шульгинов. Он владеет домом площадью 284,2 кв. метра в Испании.

Запреты на зарубежные активы распространяются только на супругов чиновников и их несовершеннолетних детей. После 18 лет дети могут получить гражданство любой страны, открывать счета в зарубежных банках и вести бизнес. Родители-чиновники могут не раскрывать их активы: у них нет обязанности отчитываться о жизни своих детей после их совершеннолетия.

Резидент на 999 лет

Полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — сотрудник Администрации президента и член Совета безопасности России. Как полпред и член Совбеза он обладает допуском к гостайне.

По словам политолога Константина Гаазе, в Совет безопасности де-факто перешли функции внутренней политики. «Официально мы ничего не можем знать, там все засекречено. Насколько я понимаю, они обсуждают набор проблем, который готовит аппарат Совбеза, подчиненные Патрушева, и принимают протокольные решения с длинным списком мер, которые нужно принять в ответ на эти проблемы. Теперь, как я понимаю, туда добавилось обсуждение конкретных кейсов вроде иноагенства, признания нежелательной организацией, Навальным и прочими экстремистами. Он стал важной панелью с точки зрения оформления воли государства вытеснить, посадить», — говорит Гаазе.

Пока члены совета думают, как обезопасить страну от иностранной угрозы, дочь Комарова — Мария — живет и занимается бизнесом в Великобритании, стране, которую российская пропаганда описывает как одну из самых недружественных по отношению к России. Великобритания входит в НАТО.

Первая британская компания — 31 Eaton Place Limited — появилась у Марии Комаровой в 2013 году. Ее название совпадает с адресом четырехэтажного дома в элитном районе Лондона — Белгравия. По данным реестра недвижимости Великобритании, дом зарегистрирован на 31 Eaton Place Limited, а каждый этаж находится в аренде на 999 лет у трех акционеров компании. Мария Комарова таким образом «снимает» третий и четвертый этажи. Эта недвижимость на момент покупки стоила 4,2 миллиона фунтов стерлингов, или 230 миллионов рублей по тогдашнему курсу.

В 2013 году Марии Комаровой было 22 года и она приехала в Великобританию учиться на дизайнера в Лондонский университет искусств.

Сосед Марии Комаровой и один из совладельцев компании 31 Eaton Place Limited — бизнесмен сингапурского происхождения Амин Лахани. Он известен бизнес-проектами в США, а также тем, что открыл в Пакистане MсDonald`s. Также Лахани — почетный генеральный консул Сингапура в Пакистане.

Магазин одежды

Помимо недвижимости в Лондоне, у Марии Комаровой есть свой магазин одежды. В сентябре 2014 года она зарегистрировала в Великобритании компанию Milo Maria Limited, которая занимается розничной торговлей. Сайт магазина сейчас недоступен и находится на реконструкции, но в кеше Гугла сохранилась его старая версия — там можно найти дизайнерскую одежду, которую продавал магазин дочери Комарова.

Судя по финансовой отчетности, торговля не приносила компании Комаровой большой прибыли.

Еще две британские компании Марии — Mardim LTD и Run-a-Way.Online.Store Limited — сейчас ликвидированы. В последней бизнес-партнером Комаровой был гражданин Греции Дмитриос Музикас.

В регистрационных документах компании Комаровой сказано, что она «студентка» и резидент Великобритании. Это может значить, что Комарова имеет вид на жительство в Великобритании или находится там по долгосрочной визе.

Мария Комарова не ответила на запрос «Важных историй» о своем бизнесе и недвижимости.

Владелец офшора

Игорь Комаров пришел во власть из бизнеса. До того как в 2013 году Дмитрий Медведев назначил его заместителем руководителя Роскосмоса, Комаров занимал должность президента «АвтоВАЗа», а еще раньше работал замдиректора «Норникеля» по экономике и финансам.

Во время работы в «Норникеле» Комаров стал бенефициаром офшорной компании Wastom Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Формально ей владела другая офшорная фирма из Панамы — Joyner Overseas Inc. Однако в распоряжении «Важных историй» есть документ (трастовое соглашение — Прим.ред.), в котором говорится, что панамская фирма была всего лишь номинальным акционером, а в реальности за ней стоял Игорь Комаров. Joyner Overseas Inc. оставалась акционером вплоть до февраля 2014 года. Мы получили доступ к этим документам благодаря «Панамским файлам» — крупнейшей утечке данных юридической компании Mossack Fonseca, которая оказывала услуги по созданию офшорных компаний и управлению ими.

Согласно британскому кадастровому реестру, Wastom Holdings владеет элитной недвижимостью в центре Лондона — домом 10 на улице Herbert Crescent. Дом находится в том же районе Белгравия недалеко от квартиры Марии Комаровой. Его стоимость 8,3 миллиона фунтов стерлингов, или около 800 миллионов рублей по текущему курсу.

Владеет ли сейчас Игорь Комаров или кто-то из членов его семьи компанией Wastom Holdings — неизвестно. Пресс-служба полпреда президента в Приволжском федеральном округе в ответ на запрос «Важных историй» заявила, что Игорь Комаров являлся бенефициаром, в частности, зарубежных фирм, но «после перехода на государственную службу все его активы были переведены в соответствие с российским законодательством».

Мог ли полпред президента нарушать закон, когда в 2013 году был назначен заместителем руководителя Роскосмоса?

Илья Шуманов, генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия»*, неправительственной организации по борьбе с коррупцией, которую власти России признали иностранным агентом, полагает, что благодаря использованию схемы с номинальными акционерами формального нарушения закона не было.

«В 2013 году владение [для чиновников] акциями [иностранных компаний] не допускалось. Компания Комарова с Британских Виргинских островов является акционерным обществом, весь ее капитал поделен на акции. По идее, владение такими акциями для публичного должностного лица должно было быть запрещено. Но в случае с Комаровым мы видим, что он не прямой владелец. Он являлся конечным бенефициаром этого акционерного общества, но формальными владельцами были два номинала», — объясняет Шуманов.

В 2016 году законодатели разъяснили понятие «иностранных финансовых инструментов», и использование таких форм управления коммерческой организацией стало напрямую запрещено, отмечает он.

«К сожалению, в 2013 году законодатель широко подошел к определению иностранных финансовых инструментов и не прописал, что же подпадает под это понятие. Это позволило гигантскому количеству российских чиновников продолжать управлять коммерческими компаниями, де-факто игнорируя курс Путина в сторону национализации российской элиты», — полагает Шуманов.

Поэтому к Комарову в этой истории могут возникнуть только вопросы этического характера. С одной стороны, он работает в Администрации президента и Совете безопасности, которые не перестают пугать россиян кознями Запада и причисляют независимых журналистов, оппозиционных политиков, гражданских активистов к иностранным агентам, а с другой — члены его семьи живут, владеют недвижимостью и бизнесом в Великобритании. В 2018 году члены Совбеза называли политику этой страны «недружественной» и «провокационной» по отношению к России.

Мария и Игорь Комаровы не ответили на вопрос «Важных историй», не опасаются ли они, что Комарова может быть объявлена иноагентом в России, как любой гражданин нашей страны, получающий зарубежное финансирование и оставляющий записи в соцсетях.

*АНО «Центр ТИ—Р» внесена в список НКО, выполняющих функции «иностранных агентов». По закону мы обязаны это указывать, иначе наши коллеги могут быть оштрафованы. «Важные истории» считают, что такие законы противоречат Конституции России.