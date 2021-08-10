 

Володин поручил обратиться к Правительству из-за роста цен на удобрения

10.08.2021, 12:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В понедельник, 9 августа, совет Государственной Думы РФ принял решение об обращении к Правительству в связи с ростом цен на удобрения. Соответствующее поручение дал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

“Совет Государственной Думы принял решение об обращении к Председателю Правительства в связи с ростом цен на удобрения”, – рассказал спикер Госдумы на своем телеграмм-канале. Он также подчеркнул, что рост цен на удобрения прямым образом сказывается на стоимости продуктов питания.

“Мы обсудили сложившуюся ситуацию на внутреннем рынке минеральных удобрений в Российской Федерации. Депутаты обратили внимание, что рост цен на удобрения негативно сказывается в том числе на стоимости продуктов питания”, – отметил Володин.

Для исправления негативной экономической ситуации было принято решение обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину. Вячеслав Володин дал соответствующее поручение профильному комитету Госдумы.

“Было принято решение подготовить обращение к Председателю Правительства Михаилу Мишустину с просьбой взять ситуацию на контроль”, – отметил спикер ГД.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.09 / Мнение: Вы всё врёте

27.12 / Закрыто навсегда

12.09 / Мнение: Исключить

17.12 / Разведенная Агата Муцениеце решила научить россиян воспитывать детей

29.08 / Мнение: Почтмейстер ищет выход

03.12 / На что потратят денежные призы победители “Большой перемены”

21.08 / Депутат Госдумы: Лукашенко потерял доверие Путина

12.02 / «Хотелось любви, а не грязи»: Волочкова прокомментировала разрыв с «мужчиной мечты»

04.01 / Глава МВД Сербии рассказал о незаконной прослушке президента Вучича

28.04 / Мнение: О больших и маленьких слабостях Владимира Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика