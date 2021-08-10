Пожар вспыхнул в подмосковном Ильинском-Усово из-за прорыва газопровода

В подмосковном поселке Ильинское-Усово во время строительных работ был поврежден газопровод, после чего начался пожар, сообщил источник в экстренных службах.

«В Ильинском-Усово на стройке произошло повреждение подземного газопровода и факельное возгорание. В настоящее время факел отсутствует, горят бытовки и трактор на площади 100 кв. метров», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее в многоквартирном доме в Барнауле взорвался газ, пострадали два человека.