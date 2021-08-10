 

В Лондоне оценили решение РФ о закрытии въезда ряду британских граждан

10.08.2021, 12:26, Новости дня
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Закрытие въезда в Россию ряда граждан Британии является необоснованным и вызывающим сожаление шагом, сообщил представитель МИД Великобритании.

«Это необоснованный шаг, который вызывает сожаление. Он контрастирует с тщательно обоснованным и прозрачным процессом, который используется в Великобритании при применении анти-коррупционных санкций, а также санкций в защиту прав человека», – передает его слова РИА «Новости».

Накануне Москва ввела персональные санкции против ряда граждан Британии в ответ на заявления Лондона по ситуации с правами человека в Чечне.

В МИДе пояснили, что «под надуманными и абсурдными предлогами» правительство Великобритании в декабре 2020 года и апреле 2021 года объявило о введении персональных санкций против граждан РФ из-за «якобы имевших место нарушений прав человека» в Чечне, а также в рамках одобренного британским парламентом «Положения о глобальных антикоррупционных санкциях».

В министерстве назвали выпады Лондона «наглядной демонстрацией истинных намерений руководства страны в отношении дальнейшего выстраивания своего курса на российском направлении».

В 2020 году Лондон ввел санкции против трех российских политиков за якобы имевшие место нарушения прав человека в отношении представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб заявил, что санкции отражают приоритеты страны, которая желает играть на международной арене более активную роль в привлечении к ответственности за нарушения прав человека.



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