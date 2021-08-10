Мнение: Изнанка социальной справедливости

Вчера комментаторы предложили гонять бизнесменов в хвост и гриву. Или, точнее, запретить бизнесменам тратить на личное потребление, заставив их тем самым приносить больше пользы обществу. Так, к примеру, вместо покупки просторной квартиры бизнесмен должен купить новый станок и создать новое рабочее место.

Под это дело коммунисты подводят теоретическую базу. Бизнесмен нанимает людей, следовательно, эксплуатирует их. Эксплуатация — это воровство, таким образом, бизнесмен становится богатым исключительно за счёт воровства и потому не имеет морального права на деньги, которые он заработал.

Полагаю, обсуждать это построение всерьёз нет смысла. И так понятно, что работа по найму — это не воровство, а честная сделка, в ходе которой одна сторона получает зарплату, а другая — труд работника. Мы не обворовываем сантехника, когда платим ему за ремонт крана, и не эксплуатируем его. Эксплуатация возникает только в экономиках типа советской, когда в стране действует единая сетка зарплат, и рабочий не имеет иного выбора, кроме как наниматься к монополисту и батрачить на него за скромный паёк.

Вместе с тем подобные идеи, — пускай богатые попляшут, — весьма распространены в обществе. Опросы показывают, что поборники социальной справедливости готовы терпеть многое, но только не новую роскошную иномарку, нагло сверкающую полированным кузовом под их окнами.

Суть проблемы заключается в обезьяньих инстинктах, заставляющих людей соревноваться друг с другом, вычисляя, кто из них круче, кто занимает более высокое положение в стае. Статус определяется уровнем потребления: у кого машина дороже, у кого фотографии из отпуска лучше, у кого айфон новее, тот и круче.

Культурные люди решают проблему личного статуса несколькими способами:

— вкладываются в карьеру, чтобы зарабатывать больше;

— учатся философии, чтобы не страдать из-за богатства других;

— отключают новости и инстаграм, чтобы исключить тем самым из соревнования неприлично богатых транжир.

Люди малокультурные, рабы инстинктов, делают проще: мечтают, чтобы у соседей Сидоровых корова сдохла. Политики активно эксплуатируют эту мечту, обещая, что будут голосовать за закон по отравлению коровы Сидоровых.

К счастью, в современной России корову у Сидоровых не травят, советская прививка от коммунизма до сих пор работает. С другой стороны, корова Сидоровых позволяет борцам за социальную справедливость расслабиться в уютной позе на диване. Социалисты разработали целый набор оправданий, позволяющий им с негодованием отвергать предложение заработать на свою собственную корову. Вы, конечно, читали их много раз: «какой мне смысл работать, если у Сидоровича целый табун коров», «кто же будет держать коз, если у каждого будет корова» и так далее.

Забавно, что современная капиталистическая этика во многом совпадает с чаяниями социалистов.

Во-первых, согласно капиталистической этике, порядочный человек должен усердно работать, стараясь достичь высот в своей профессии. Правило относится как к условному токарю, так и к владельцу автомобильного завода. И тот, и другой должны быть деятельными, увеличивать своё благосостояние путём напряжённого труда. Токарь должен повышать разряд или идти в начальство, владелец автозавода — запускать новые модели автомобилей и расширять цеха. Праздный образ жизни — все эти яхты, ночные клубы, лыжные покатушки — допустим только во время отдыха от работы и в небольших, необременительных для семейного бюджета дозах.

Во-вторых, согласно той же капиталистической этике, классическое статусное потребление является грехом. При выборе между новым станком и новым автомобилем следует выбирать станок, а механические часы и прочие предметы роскоши можно покупать только из карманных денег, ни в коем случае не в кредит. В правильной капиталистической квартире можно встретить мебель из IKEA, но почти невозможно найти золотой унитаз, разве что как арт-объект или наследство от предыдущего владельца. Золотые унитазы считаются не только плохим вложением средств, но и нарушением правил приличий.

Несложно заметить, что современные социалисты направляют свою зависть не по адресу. Они полагают, будто их оскорбляет богатство капиталистов, тогда как на самом деле обычный капиталист внешне неотличим от, например, квалифицированного сварщика. Инстадивы на бентли и региональные чиновники с позолоченными домами — это представители отсталой формации, как и сами социалисты. Капиталистические идеи, — профессиональный рост, накопление капитала, — им непонятны и чужды.