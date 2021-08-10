Мнение: «Муртазин оспорил в суде выдвижение Вольфсона в депутаты…»

Сегодня в 13:30 Верховный Суд Татарстана начнент рассмотрение моего иска об отмене регистрации Ильи Вольфсона. Перед началом процесса развернулись интересные события. На текст в ЖЖ о фальстарте, мой оппонент ответил в своем Instagram.

Узнал много интересного.

Илья пишет:

«Проект «Каждый заслуживает внимания» мы начали обсуждать с Рафаэлем Шавалиевым еще несколько месяцев назад. Поводом послужил рост смертности в РТ — по данным Росстата, он превысил 27%. Рафаэль Фирнаялович объяснил, что ковид обостряет хронические заболевания. И жертвами болезни чаще остальных становятся люди, которые не привыкли регулярно наблюдаться у врачей — сельские жители. Так появилась идея проекта — совершить подомовой обход и анкетирование жителей районов с низкими показателями по здравоохранению.

….И вот накануне Ирек Муртазин объявляет этот проект незаконной агитацией. Он упрекает меня в поддержке социального проекта, который спасает здоровье и жизни простых людей, называя это грубым нарушением агитации, и требует снять мою кандидатуру с выборов. Подчеркну: проект проходил до моего выдвижения и не нарушил ни одного закона. На встречах с жителями мы с Рафаэлем Шавалиевым рассказывали не о себе и своих заслугах, а исключительно о важности вакцинации и заботе о собственном здоровье — не более. Есть запись прямого эфира с этих встреч, можете сами убедиться…».

Отсюда

Клеветой попахивает! На президента Татарстана Рустама Минниханова и министра здравоохранения республики Марата Садыкова. Минниханова я знаю лет 45, Садыкова – лет 25. Это крепкие профессионалы. Если бы ситуация со здоровьем населения в районах республики была действительно такой тревожной, как пишет Илья, и Миннииханов и Садыков уже давно предприняли бы серьезные меры. Направили бы в эти районы лучших врачей, не дожидаясь пока это сделает Илья…

Еще большее удивление вызывает, что Илья решил заняться здоровьем населения именно тех семи райнов, которые входят в Приволжский избирательный округ №26. Или это просто так совпало, что в остальных районах и главы администраций – серьезные люди и местные РКБ – профессионалы возглавляют. А этим семи районам, выходит, не повезло с главами и врачами? Беспомощные? Без Ильи не справятся?

На подмогу Ильи Вольфсону подскочило издание «Бизнес-Онлайн», написавшее: «Муртазин оспорил в суде выдвижение Вольфсона в депутаты – блогеру не понравилась инициатива «Паспорт здоровья». Вообще-то мне не инициатива Ильи не понравилась. Мне не понравилось нарушение избирательного законодательства. Потому что, «закон надо соблюдать всегда, а не только тогда, когда вязли за…»(с)

К своему тексту «Бизнес-Онлайн» прикрепил вот такую вот справку:

Илья-то оказывается и институт закончил, и работал всю жизнь, и воспитывает сына и дочь, а в моей жизнь ничего не было, кроме работы в казанском Кремле, тюрьмы и снятии с выборов в 2016 году. Хотя вообще-то я окончил Казанское Высшее танковое командное училище (1985год) и Московскую государственную юридическую академию (1995 год), до 1990 года служил в армии на командных должностях, уволился капитаном, и работал не только в Кремле, к примеру, собкором "Вестей" в Татарстане и Беларуси, ГТРК "Татарстан" возглавлял, и детей у меня трое…

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