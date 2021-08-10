Камчатский депутат от «Единой России» признался, что случайно застрелил человека

Депутат Законодательного собрания Камчатского края от «Единой России» Игорь Редькин признался, что случайно застрелил человека, когда пытался выгнать медведя из села. Заявление камчатского депутата, которая распространила представитель депутата Ольга Струченко, цитирует РИА Новости.

«Узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд», — сказал депутат.

Редькин пообещал приостановить свое членство в «Единой России» и снять свою кандидатуру с выборов.

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Следователи возбудили уголовное дело об убийстве 30-летнего мужчины (ч.1 ст. 105 УК) 6 августа. По версии регионального управления СК, вечером 2 августа на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого местному жителю было «причинено огнестрельное ранение», в результате чего он скончался в больнице.

Игорь Редькин — один из самых богатых депутатов России, он занимает 20 место в списке богатейших госслужащих по версии Forbes. За последние три года он задекларировал более 1,5 млрд рублей. Его доход за 2020 год, согласно последней декларации, составил почти 315 млн рублей. Редькин — совладелец нескольких рыбопромышленных и авиационных предприятий, в частности, фирм «Витязь-Авто» и «Витязь-Аэро».

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