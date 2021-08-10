 

“Девочка выросла”. Jerry Heil позировала в мокром белом лифе с фатой на голове

10.08.2021, 11:58, Новости дня
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В комментариях к публикации певица написала, что снимки были сделаны во время репетиции празднования, не уточнив при этом, чего именно.

“Я сказала тук. Наша девочка выросла. 12-го приглашаю всех разделить со мной этот день”, – заявила артистка.

Некоторые поклонники певицы предположили, что таким образом она анонсировала новую песню, а другие заподозрили, что артистка готовится к свадьбе.

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Публикация от * & * : * * (@thejerryheil)

Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни “#Охрана_Отмєна”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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