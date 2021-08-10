В Украине от коронавируса привито в среднем 35% педагогов, но данные в разных регионах отличаются – Шкарлет

“Украина – большая страна. Если брать “в среднем по палате”, это примерно до 35%. Это мало. Но, например, в учреждениях общего среднего образования у нас примерно 1 млн 80 тыс. педагогов, вакцинированных примерно – до 35%. Но область от области отличается критически. Например, Киевская область – 90%, Житомирская и Львовская области – более 55–60% вакцинированых. Но все эти цифры – на 15 число каждого месяца, то есть мы еще срез 15 августа не делали, данные на 15 июля. Но при этом Волынская область – менее 10%”, – заявил он.

Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из “зеленой” зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.

Шкарлет заявил 10 августа, что учебный год начнется в Украине в полноформатном режиме.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 10 августа в Украине подтвердили 2,3 млн случаев коронавируса, умерло 53,1 тыс. человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов.

В Украине до 31 августа действует адаптивный карантин. Страна вернулась к такому режиму с 24 февраля. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что локдаун осенью в стране неминуем. По прогнозам Минздрава, она приведет к самой суровой степени карантина.

В июне Шкарлет не исключил введение обязательной вакцинации для работников образования.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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