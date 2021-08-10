 

В КГГА рассказали о возможности введения локдауна в Киеве

10.08.2021, 11:58, Новости дня
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“Мы не хотим, чтобы третья волна застала столицу врасплох. Поэтому готовимся заранее по всем направлениям: медицина, образование, инфраструктура. Учитывая предыдущий опыт и пожелания предпринимателей, мы изменили механизм выдачи спецпропусков на транспорт. Теперь это можно сделать онлайн. Ими смогут воспользоваться те предприятия и организации, обеспечивающие жизнедеятельность города”, – сказал чиновник.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине до 31 августа 2021 года действует адаптивный карантин. Страна вернулась к такому режиму с 24 февраля. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. 

С июня в стране разрешена круглосуточная работа кафе и массовые мероприятия. 9 июня Минздрав обнародовал обновленные индикаторы определения уровней эпидопасности, согласно которым все регионы Украины перешли в “зеленую” зону.

По данным Минздрава на 10 августа, в Киеве и Киевской области не превышена динамика уровня госпитализации больных COVID-19 в 50%.

По словам министра здравоохранения Украины Игоря Кузина, ситуация с COVID-19 ухудшается в каждой области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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