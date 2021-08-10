Мнение: Мы не диссиденты, мы покойники ©

Вчера умер Сергей Ковалёв. Один из самых известных правозащитников советской эпохи. Назвать его «российским» язык не поворачивается, так как в современной России такое сочетание несовместимых слов является оксюмороном.

Советские правозащитники закончились в 93 году. Они посчитали, что самая демократическая конституция сама по себе является гарантией от всего. Тем более, что их пригласили к её написанию. Они предпочли не заметить, что для написания этой конституции пришлось убить немножечко людей — в Белом доме, на московских улицах, расстрелять на стадионе возле Белого дома. Две-три тысячи убитых — невелика плата за свободу. Древо, кровь патриотов и всё вот это.

Бывшая советская правозащита даже принялась целовать руки власти, как это сделала Алексеева. Впрочем, это было уже после того, как она (правозащита) превратилась в пыль истории.

Все эти, в общем-то, неглупые и точно мужественные люди предпочли убаюкать себя мыслью, что миссия исполнена и демобилизовались. И когда в Россию пришел фашизм, они остались в своем уютном мире, предпочитая не замечать происходящее. Кто-то просто ушел в тень, кто-то начал обслуживать российский фашизм, как известная бывшая демократическая деятельница, которая сегодня легитимизирует «выборы» в рейхстаг.

Вчера умер человек Сергей Ковалев. Правозащита же умерла гораздо раньше. «Мы не диссиденты, мы покойники» – это про них. Они стали покойниками еще при жизни, забыв свои идеалы.

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