 

Мнение: Мы не диссиденты, мы покойники ©

10.08.2021, 11:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вчера умер Сергей Ковалёв. Один из самых известных правозащитников советской эпохи. Назвать его «российским» язык не поворачивается, так как в современной России такое сочетание несовместимых слов является оксюмороном.

Советские правозащитники закончились в 93 году. Они посчитали, что самая демократическая конституция сама по себе является гарантией от всего. Тем более, что их пригласили к её написанию. Они предпочли не заметить, что для написания этой конституции пришлось убить немножечко людей — в Белом доме, на московских улицах, расстрелять на стадионе возле Белого дома. Две-три тысячи убитых — невелика плата за свободу. Древо, кровь патриотов и всё вот это.

Бывшая советская правозащита даже принялась целовать руки власти, как это сделала Алексеева. Впрочем, это было уже после того, как она (правозащита) превратилась в пыль истории.

Все эти, в общем-то, неглупые и точно мужественные люди предпочли убаюкать себя мыслью, что миссия исполнена и демобилизовались. И когда в Россию пришел фашизм, они остались в своем уютном мире, предпочитая не замечать происходящее. Кто-то просто ушел в тень, кто-то начал обслуживать российский фашизм, как известная бывшая демократическая деятельница, которая сегодня легитимизирует «выборы» в рейхстаг.

Вчера умер человек Сергей Ковалев. Правозащита же умерла гораздо раньше. «Мы не диссиденты, мы покойники» – это про них. Они стали покойниками еще при жизни, забыв свои идеалы.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.04 / Россия – это проблема, а не угроза

20.06 / Порошок или жидкое средство: что лучше всего использовать при стирке

12.02 / Экс-супруга Малинина познакомилась в соцсетях с психопатом

21.09 / Мнение: Протесты и задержания в Минске. 20.09.2020

30.03 / В Приморье под завалами нашли погибшего

16.07 / Слава Тебе Господи!!! Ну хоть здесь Россия не виновата)))

04.01 / Оставившая с Петросяном сына Татьяна Брухунова уехала с мамой в Петербург

01.03 / Мнение: Как нашли убийцу Венцека

20.09 / Медики назвали способ быстрого вывода из организма лишнего холестерина

04.01 / Мнение: Шесть крат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика