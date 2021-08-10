 

Следственный комитет завел новое дело на соратников Навального

10.08.2021, 11:32, Новости дня
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Следственный комитет возбудил новое уголовное дело на соратников Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова – о финансировании экстремистских организаций, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В сообщении на сайте СК указывается, что в отношении Волкова, Жданова и «иных лиц» возбуждено новое уголовное дело: «они подозреваются в совершении преступления «Сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации».

Так, по решению суда «Фонд борьбы с коррупцией» (иноагент – прим. ВЗГЛЯД) и «Фонд защиты прав граждан» признаны экстремистскими и ликвидированы, их деятельность запрещена в России; также запрещена экстремистская деятельность общественного движения «Штабы Навального».

Однако 5 августа в Сети был размещен видеоролик с участием Жданова, занимавшего должность директора ФБК, и Волкова, руководившего «Штабами Навального».

«Осознавая, что эти организации признаны экстремистскими, Волков и Жданов заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор средств, призвав неограниченный круг лиц поддержать «Команду Навального» и осуществлять их финансирование путем пожертвования по указанной ими ссылке», – указывают в СК.

Кроме того, они сообщили о способах перечисления денег и криптовалюты «в условиях конспирации и анонимности жертвователя от правоохранительных органов».



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