 

Российско-китайские учения вызвали обеспокоенность Запада

10.08.2021, 11:32, Новости дня
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Проходящие в Китае российско-китайские учения «Взаимодействие-2021» вызывают обеспокоенность США и западных аналитиков, в частности, в свете вывода американских войск из Афганистана, сообщили британские СМИ.

Как пишет Financial Times, учения РФ и Китая вызывают у западных аналитиков «опасения» относительно того, что «два противника США развивают совместные оперативные возможности». В частности, беспокойство связано с выводом американского контингента из Афганистана – в то время как и Пекин, и Москва контактировали с талибами (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России).

«На фоне вывода Соединенными Штатами своих оставшихся сил из Афганистана и после того, как Пекин и Москва вступили в контакт с талибами, за учениями внимательно следят с целью выявления признаков того, что китайские и российские силы учатся координировать миссии и проводить совместные операции», – передает РИА «Новости» сообщение издания.

Отмечается, что, хотя Москва и Пекин официально не заявляют о существовании между ними оборонного союза, аналитики полагают, что военные двух стран могут якобы обменяться друг с другом доступом к системам электронной связи и создать совместные командные структуры.

Ранее в Минобороны России сообщали, что российские и китайские военные в середине августа проведут совместные учения «Взаимодействие – 2021» с участием около 10 тыс. человек. Учения проведут на территории КНР, в них задействуют «боевые самолеты, артиллерию и бронетехнику».



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