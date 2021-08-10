 

Здание филармонии частично обрушилось в центре Симферополя

10.08.2021, 11:32, Новости дня
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Одна стена и перекрытия обрушились в реконструируемой филармонии в центре Симферополя, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

«Во время проведения ремонтных работ в здании филармонии, находящейся на реконструкции, произошло обрушение внутренней перегородки и межэтажного деревянного перекрытия между первым и вторым этажом двухэтажного здания. В результате обрушения пострадавших нет», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, предварительная площадь обрушения составила 35 кв. метров. В ликвидации последствий обрушения задействована группировка в количестве 45 человек и 12 единиц техники. Место обрушения оцеплено.

В пресс-служба регионального управления СК сообщили, что причиной частичного обрушения стало повреждение несущей стены. Пострадавших при обрушении нет. Следователями начата проверка по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ).

Также прокуратурой республики начата проверка в части исполнения требований законодательства об охране объектов культурного наследия. На место ЧП выехал глава администрации города Валентин Демидов.

«Доступ в здание ограничен, выставлено ограждение. Проведение ремонтных работ приостановлено по согласованию с заказчиком – министерством культуры Республики Крым», – сказал Демидов.

По информации с сайта городского совета, это здание было построено в 1871 году. Ранее здесь размещалась Городская дума и управа – орган городского самоуправления Симферополя. В середине 1930-х годов в доме открылась Крымская государственная филармония. Сейчас в здании размещаются магазины, центральная городская библиотека имени Пушкина, подростковая поликлиника.

Ранее в результате наводнения в Ялте обрушилась подпорная стена музея под открытым небом «Поляна сказок» в Ялте. 



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