 

Перлы Утяшевой – Личное мнение

10.08.2021, 11:26, Разное
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Многие удивились резкой реакции Алины Кабаевой на Утяшеву — ну, брякнула ведь явную глупость про вырывание победы — стоило ли давать ей по щам?

Отвечу — стоило. И объясню, почему это давно нужно было сделать.


Фото: Соцсети

Как вам, например, вот такое заявление бывшей гимнастки, которое она совсем недавно выдала на Ютубе:

«Я иногда ночами устаю, а он ненасытный. Он трёхногий».

Нет, это сказано не подруге, с которой напилась чаю глубоко за полночь. Эта фраза произнесена во всеуслышание вполне трезвой женщиной.

Дальше — больше.

Пригласив мужа к себе на интервью, Утяшева принялась, как ей кажется, искренне его нахваливать:

«У меня в гостях был потрясающий муж, харизматичный мужчина, самый смешной комик в мире, самый классный любовник».

Оценили фразу про самого классного любовника? Это сказано мужу. Пацаны, я вижу, уже напряглись и начали шевелить извилинами: это сколько же надо было иметь любовников, чтобы точно узнать, какой из них самый лучший?

Сказать такое мужу — это не комплимент. Это провал, Штирлиц.

Однако Утяшева даже не замечает, как сама же топит себя. Похвалила мужа — нужно похвалить и себя, вот ещё одно её заявление:

«Если ты не умеешь готовить, то тогда ты недоженщина».

Вау, недоженщина. А женщина — это, видимо, та, которая хорошо готовит, выбрала из любовников самого лучшего и устаёт ночами, потому что муж — трёхногий.

Говорит Утяшева, а стыдно мне, что повторяю.

Естественно, знакомые с Ляйсан люди слышали её речи чаще и, как я понимаю, чувства от этого испытывали примерно такие же неприятные.

Годами терпели. Уговаривали себя сдержаться, а не высказать уже всё человеку, чтобы он наконец заткнулся.

Ну, вы представляете себе, сколько та же Кабаева наслушалась от Утяшевой за долгие годы? И, нужно признать, из вежливости и хорошего воспитания терпела.

Заявление Утяшевой про то, как израильская спортсменка «вырвала победу», из той же оперы Глупость. Язык что-то мелет, а в голове — борщ и мысли о третьей ноге.

Кто-то должен был прервать этот поток сознания. Надеюсь, что теперь Утяшева хоть ненадолго заткнётся.

А что вы делаете с теми знакомыми, которые годами несут пургу? Терпите их, небось?

Источник: Лена Миро



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