Анималотерапия: когда лечат животные



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Что такое анималотерапия

Анималотерапия – это метод лечения, основанный на контактах с животными (собаки, кошки, лошади, дельфины и т.д.). С самых давних времен было известно, что каким-то образом присутствие животных может улучшать состояние некоторых пациентов, однако систематически наука начала заниматься этим относительно недавно. В настоящее время можно условно выделить направленную анималотерапию, когда пациент взаимодействует со специально обученными животными в рамках терапевтической программы, и ненаправленную анималотерапию, когда пациент контактирует с животными в домашних условиях. В зависимости от того, с какими видами проходит работа, можно выделить канистерапию (с собаками), фелинотерапию (с кошками), иппотерапию (с лошадьми), дельфинотерапию. Отдельно можно также выделить лечение с использованием насекомых, например, пчел (апитерапию).

Предполагается, что физический контакт с животными может способствовать выработке ряда веществ, улучшающих наше эмоциональное состояние: окситоцина, серотонина, дофамина, эндорфинов, пролактина, которые дарят нам чувство радости и умиротворенности. Параллельно с этим снижается выработка кортизола, гормона стресса.

В чем польза анималотерапии

Присутствие животных, обученных для оказания помощи или обычных питомцев, может улучшать качество жизни и здоровья. Так, в ряде исследований было показано, что пожилые люди, у которых есть домашних животные, имели более низкие значения артериального давления, реже принимали антидепрессанты и реже обращались за медицинской помощью. Владение животным позволяет бороться с чувством одиночества и социальной изоляцией, которые сами по себе связаны с показателями смертности у пожилых. Подобные же результаты были показаны и у более молодых пациентов с артериальной гипертензией – у них анималотерапия приводила к снижению потребности в гипотензивных препаратах.

Использование животных позволяло снижать проявления агрессии и депрессии у пожилых пациентов с деменцией, а также замедляло скорость развития симптомов заболевания. Анималотерапия помогает пациентам с хроническими болями снизить выраженность боли и стресса.

Хорошие результаты это лечение показывает и у детей: даже простое присутствие собаки во время забора крови у детей снижало уровень стресса у пациентов. Кроме того, контакт с собаками сразу после медицинских процедур уменьшал болевые ощущения у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития.

В настоящее время собаки используются также в лечении пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, расстройствами аутистического спектра, деменцией, другими неврологическими расстройствами.

Использование фелинотерапии приводило к снижению артериального давления и уменьшение депрессивных симптомов у пожилых пациентов.

Подобные результаты были получены с использованием других животных. Так, например, кролик в одном из госпиталей Великобритании помогает пациентам с психологическими нарушениями и медицинскому персоналу, улучшая их самочувствие.

В одном из экспериментов пожилые пациенты с деменцией ели, наблюдая за рыбками в аквариуме, это приводило к более активному питанию и к общему улучшению их состояния.

Все ли так гладко с анималотерапией?

Несмотря на все перечисленные выше успехи, анималотерапия имеет свои ограничения.

В первую очередь, далеко не все люди хотят или могут контактировать с животными. Это может быть связано с личной нелюбовью к животным, а может быть результатом аллергии на их шерсть.

Если говорить о содержании животных дома, то это серьезный труд и далеко не каждый человек может выполнять все необходимые процедуры, связанные с кормлением животного, уходом за ним и прогулками.

Животные могут переносить возбудителей целого ряда заболеваний, это делает невозможным их использование в ситуациях, требующей особой чистоты, даже стерильности.

Кроме того, вызывает вопросы этическая сторона анималотерапии. По-видимому, животные, вовлеченные в терапевтические протоколы, сами могут страдать от стресса и психологических перегрузок. Порой эти животные становятся жертвами агрессивного или провоцирующего поведения со стороны пациентов и медицинского персонала. Кроме того, мы до сих пор не всегда умеем понимать, как себя чувствует животное в тех или иных обстоятельствах, что затрудняет подготовку программ.

Особенно ярким примером спорного отношения к анималотерапии может считаться дельфинотерапия. Несмотря на то, что, по-видимому, эта терапия не приносит тех результатов, на которые рассчитывают врачи и пациенты, она продолжает использоваться, зачастую без учета особенностей поведения дельфинов и их потребностей. Далеко не каждый дельфинарий может предоставить свежую воду с нужной концентрацией растворенных веществ, что приводит к проблемам со здоровьем дельфинов, а пребывание дельфинов, использующих эхолокацию для ориентирования в пространстве, в маленьких бассейнах предположительно приводит к ментальным проблемам у животных.

Таким образом, использование животных, видимо, имеет определенные перспективы в терапии целого ряда расстройств ментальной сферы у детей и взрослых, но требует большой осторожности и профессионализма в выборе протокола, чтобы избежать рисков как для пациента, так и для животного.