 

Tesla перенесла выпуск электрокаров Cybertruck

10.08.2021, 11:04, Новости дня
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Tesla представила Cybertruck еще в 2019 году. Тогда же в компании заявили, что электрический пикап выйдет на рынок к концу 2021 года.

Однако за последний год, с приближением сроков, появились признаки того, что выпуск Cybertruck может быть отложен.

В частности, Tesla только недавно завершила инженерный проект электрического пикапа.

Кроме того, генеральный директор Илон Маск также предупредил, что Tesla столкнется с некоторыми проблемами при запуске Cybertruck в производство из-за таких особенностей, как стальной корпус экзоскелета, который требует совершенно новых производственных процессов.

На сайте Tesla указано, что на 2022 год перенесли производство всех трех конфигураций Cybertruck, несмотря на то, что ранее Tesla заявляла, что первыми выйдут два более дорогих варианта – Dual Motor и Tri Motor, а уже после – Single Motor.

Контекст:

Как отмечает портал Electrek, электромобиль-пикап Cybertruck впервые был представлен в ноябре 2019 года. Автомобили этой серии имеют экзоскелет (несущую конструкцию кузова), в отличие от рамы в обычных пикапах, и могут разогнаться до 100 км/ч всего за 2,9 секунды.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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