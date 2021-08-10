Суд дал шесть лет тюрьмы бывшему военному ВСУ. Его разоблачили на работе с “ДНР”

Правоохранители установили, что в 2020 году украинский военнослужащий был завербован представителем “ДНР” для сбора и передачи разведывательной информации о дислокации, вооружении и личном составе сил операции Объединенных сил (ООС) в районе линии разграничения.

“Злоумышленник также инициативно предложил свои услуги для совершения диверсий против украинских военных”, – сообщили в СБУ.

Во время обысков по месту его жительства правоохранители нашли арсенал военных средств поражения. Подозреваемого задержали в июне этого года.

Суд признал его виновным по фактам создания террористической группы или террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) и незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1. ст. 263 УК Украины).

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

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