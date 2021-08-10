“Дед уже”, “Когда успел постареть? Капец, время летит”. Поседевший Потап взволновал сеть своим свежим фото

“Сбрить?” – спросил он.

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Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

“Дед уже”, – прокомментировал svetlyy_yuriy.

“Капец.. Та вы шутите? Когда вы успели уже постареть? Капец, время летит…” – отметил roman_kras123.

“Повзрослел”, – написал viktor8342.

Контекст:

Алексей Потапенко родился в 1981 году в Киеве. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию. Позже Потапенко учился в Киевском национальном политехническом университете, став после окончания магистром экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита.

Потап женился на Насте Каменских 23 мая 2019 года. Они выступали вместе в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

У Потапа есть 12-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер жил с 1999-го по 2016 год.

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