 

В Киеве сделали более 1 млн прививок от COVID-19 – КГГА

10.08.2021, 11:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Киев – безоговорочный лидер вакцинации в стране. На сегодня в столице первую дозу уже получили более 634 600 человек, вторую – более 372 900 горожан. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы охватить вакцинацией как можно больше людей. Город создал все условия, чтобы каждый желающий мог привиться. Все прививочные центры обеспечены вакцинами. Поэтому сегодня для жителей столицы доступны вакцины для первой дозы – CoronaVac / Sinovac Biotech и Moderna, а для ревакцинации AstraZeneca, CoronaVac / Sinovac Biotech, Cominarty / Pfizer-BioNTech”, – заявил он.

По словам Поворозника, вторую дозу вакцины можно получить, обратившись к своему семейному врачу, в регистратуру учреждения или зарегистрировавшись через систему helsi.me. Он заявил, что если пациенту отказали в ревакцинации препаратом, которым его вакцинировали во время первой прививки, ему нужно обратиться к руководителю учреждения, а если “таким образом вопрос не удалось решить”, нужно звонить на горячую линию департамента здравоохранения КГГА.

“Для решения этой проблемы вам нужно сообщить оперативному дежурному полное название учреждения, фамилию руководителя медучреждения и свои координаты”, – сказал он.

В КГГА сообщили, что в Киеве работает 22 центра вакцинации, а также прививочные кабинеты в медучрежденях первичного звена.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 10 августа в Украине первую дозу вакцины получило 4,2 млн человек, а почти 2,5 млн получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Украину по состоянию на 9 августа поставили почти 13,8 млн доз вакцины против коронавируса. 

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.07 / На Украине потребовали от Зеленского провести выборы в местные советы Донбасса

25.06 / В США назвали российский ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением

21.09 / Зеленский подписал закон о повышении надбавок для лиц с инвалидностью с детства

15.01 / США собираются рассекретить архив документов о связях администрации Трампа с Россией – СМИ

14.01 / Нацгвардию США предупредили о бомбах перед инаугурацией Байдена

08.07 / Археологи нашли в Египте древнюю гончарную мастерскую

02.12 / Актриса Татьяна Васильева сравнила Навального с Иудой

08.06 / В США обратили внимание на новое российское супероружие

02.01 / Мягков назвал ежегодный показ “Иронии судьбы” извращением

15.07 / Американские СМИ написали о российском «оружии будущего»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика