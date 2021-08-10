 

Злоупотребление сладкой газировкой и десертами может спровоцировать артрит

10.08.2021, 10:56, Разное
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Американские исследователи установили, что злоупотребление десертами и сладкой газировкой может провоцировать возникновение артрита. При этом эксперты назвали полезные блюда, позволяющие избежать опасности для здоровья.
Известно, что рацион человека влияет на состояние его организма. Так, ряд продуктов может укрепить здоровье при их регулярном потреблении, другие же, наоборот, при слишком частом приеме могут навредить. Американские учёные изучили факторы, влияющие на развитие артрита. По их мнению, воспаление суставов хронического характера может быть спровоцировано неправильным образом питания.

Для установления этого факта исследователи провели эксперимент, подключив к работе более двухсот пациентов с ревматоидным артритом. Рацион волонтеров состоял из двух десятков продуктов, при этом состояние организма всех участников постоянно проверялось для выявления симптомов заболевания. По результатам исследований выяснилось, что 24% участников отмечал важность рациона для самочувствия. 15% испытуемых рассказали об улучшении здоровья, тогда как 19% пожаловались на его ухудшение.

Как оказалось, самыми вредными для пациентов были сладкие газированные напитки и десертные блюда. Их исследователи определили, как провоцирующие воспалительные процессы в суставах. Это происходит из-за состояния желудочно-кишечного тракта и баланса бактерий в нем. Именно такого рода жалобы чаще всего высказывали больные артритом. Между тем, самыми полезными для облегчения симптомов этого недуга специалисты назвали шпинат и чернику.

Источник: www.medikforum.ru



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