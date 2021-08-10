Владимир Винокур осудил противников инициативы Татьяны Булановой

Владимир Винокур высказал свое мнение относительно инициативы Татьяны Булановой. Юморист осудил противников внедрения «Ленинградской надбавки», предложенной певицей, предположив, что вскоре придется собирать деньги на еду пенсионерам.

Популярная исполнительница Татьяна Буланова решительно строит политическую карьеру. Одной из ее законодательных инициатив является введение так называемой «Ленинградской надбавки», доплаты жителям Ленинградской области. Как известно, “Ленинградская надбавка” является частью ее кандидатской программы в списке от партии «Родина». Однако муниципальные власти Санкт-Петербурга отвергли предложение заслуженной артистки. Тем не менее, Буланову поддержали многие ее коллеги, как музыканты, так и представители других жанров. Свое мнение относительно дополнительного финансирования жителей региона высказал и Владимир Винокур.

Юморист осудил противников идеи Татьяны Булановой. Винокур уверен, что дофинансирование пожилого населения региона необходимо не меньше, чем пособия малообеспеченным и семьям с детьми. Артист не сомневается, что доплата позволит сохранить приемлемый уровень жизни для пенсионеров, которым сейчас очень трудно из-за финансового положения. Если же противники надбавки добьются в итоге своего, деньги на питание пожилым людям скоро придется собирать «по телевизору», отмечает Владимир Винокур.

Причем комик уверен, что подобная помощь должна предоставляться не только жителям Северной столицы, но и в любых других областях и субъектах Российской Федерации. Стоит отметить, что, как пишет «Политэксперт», на данный момент инициатива Татьяны Булановой приобретает все большую популярность, не находя поддержки только у чиновников. Однако и это не остановило артистку, она направила в ЦИК РФ требование обеспечить равные права всем кандидатам, разрешив размещать плакаты «Родины».